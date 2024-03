Fan bình chọn anime hay nhất lịch sử

Cộng đồng otaku Nhật Bản đã bỏ phiếu và xác định đâu là anime đáng chú ý nhất trong lịch sử. Thông qua cuộc khảo sát này, hơn 43.000 người tham gia đã chia sẻ ý kiến của họ về những tác phẩm mà họ cho là thú vị và đáng xem nhất.



Anime là thể loại bao gồm nhiều phong cách và chủ đề khác nhau, từ hài kịch lãng mạn đến những trận chiến khốc liệt và thế giới giả tưởng. Hàng năm, vô số tác phẩm mới được trình chiếu trên màn ảnh, thu hút người hâm mộ ở mọi lứa tuổi và thế hệ.

Trong số tất cả những tác phẩm này, một số tác phẩm đã nổi bật như những viên ngọc quý thực sự của thể loại này, được mệnh danh là "anime thần thánh". Đây là những bộ phim hoạt hình đã làm say đắm người xem và để lại dấu ấn lâu dài trong ngành công nghiệp anime.

Từ chiều sâu tâm hồn con người trong "Neon Genesis Evangelion" đến những cuộc phiêu lưu hoành tráng của "Jujutsu Kaisen" và nhiệm vụ bất tận của "One Piece", những bộ phim này đã được công nhận bởi tác động lâu dài cũng như khả năng gây hồi hộp và giải trí cho người xem.

Cuộc khảo sát tiếp tục được cập nhật để phản ánh thị hiếu đang thay đổi của cộng đồng otaku, đóng vai trò là minh chứng cho tình yêu và niềm đam mê mà người hâm mộ dành cho anime. Mọi phiếu bầu đều có giá trị và mỗi tác phẩm trong bảng xếp hạng lại đại diện cho một phần quan trọng trong thế giới anime phong phú và đa dạng.

Cho dù bạn thích thể loại hành động và phiêu lưu, hài kịch và lãng mạn hay khám phá các chủ đề sâu sắc và phức tạp hơn, anime đều mang lại điều gì đó cho tất cả mọi người. Đó là một phương tiện đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới và tiếp tục là nguồn sáng tạo và giải trí vô tận cho người hâm mộ ở mọi lứa tuổi.

Và kết quả bình chọn những anime hay nhất tính tới thời điểm hiện tại như sau:

20. Bakemonogatari

19. Shigatsu wa Kimi no Uso (Your Lie in April)

18. Oshi no Ko

17. Naruto: Shippuuden

16. Kusuriya no Hitorigoto (The Apothecary Diaries)

15. Natsume Yuujinchou (Natsume’s Book of Friends)

14. Summertime Render

13. Shinseiki Evangelion (Neon Genesis Evangelion)

12. STEINS;GATE

11. Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 (Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2)

10. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

9. Ansatsu Kyoushitsu (Assassination Classroom)

8. Haikyuu!!

7. Sousou no Frieren (Frieren: Beyond Journey’s End)

6. HUNTER x HUNTER

5. Violet Evergarden

4. Boku no Hero Academia (My Hero Academia)

3. Gintama

2. Jujutsu Kaisen

1. Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)