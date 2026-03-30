Fairmont Hà Nội chính thức khai trương: Một điểm giao thoa Văn hóa - Xã hội mới của Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026 – Fairmont Hà Nội, điểm đến mới của chuỗi khách sạn Fairmont Hotels & Resorts, chính thức khai trương. Cột mốc đặc biệt này đánh dấu thời điểm khách sạn đầu tiên của thương hiệu Fairmont Hotels & Resorts có mặt tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ các đại diện cơ quan ban ngành, các đại diện quốc tế từ Fairmont Hotels & Resorts và ban lãnh đạo Tập đoàn GELEX, cùng chứng kiến bước chuyển mình của Hà Nội trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu.

Fairmont Hà Nội vươn mình giữa trung tâm sôi động của khu Phố cổ

"Sự kiện khai trương Fairmont Hà Nội là một cột mốc đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi, đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của Fairmont Hotels & Resorts tại Việt Nam." Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts chia sẻ.

"Các khách sạn Fairmont luôn là tâm điểm giao thoa văn hoá - xã hội tại mỗi điểm đến nơi chúng tôi hiện diện. Ở đó, du khách và cộng đồng địa phương cùng kết nối và tận hưởng, tạo nên tinh thần cộng đồng sống động trong những không gian giàu bản sắc.

Hà Nội, với chiều sâu văn hoá riêng biệt và nguồn năng lượng đầy cuốn hút, là địa điểm lý tưởng để chúng tôi kế thừa và nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, góp phần vào hành trình đưa thành phố trở thành điểm đến xa xỉ hàng đầu châu Á.

Từ trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế đến không gian chăm sóc sức khỏe thư thái, Fairmont Hà Nội được thiết kế như một điểm hẹn đích thực. Không chỉ là một khách sạn, Fairmont Hà Nội còn là tâm điểm đầy cuốn hút giữa lòng thành phố, nơi chúng tôi mong chờ sẽ cùng các vị khách tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt."

Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts phát biểu khai mạc tại lễ khai trương khách sạn Fairmont Hà Nội

Cột mốc quan trọng của phân khúc khách sạn hạng sang tại Hà Nội

Với sự kiện khai trương, Fairmont Hà Nội chính thức mở ra một chương mới đầy dấu ấn cho phân khúc hạng sang tại Việt Nam với định vị "The Modern Heartbeat of Hanoi" – nơi di sản và đổi mới cùng song hành, văn hóa được tôn vinh một cách sống động, và mỗi vị khách trở thành một phần của câu chuyện lớn hơn, phát triển không ngừng.

"Tối nay, chúng tôi không chỉ mở rộng cánh cửa chào đón du khách đến với công trình mang tính biểu tượng, mà còn đánh thức nhịp đập đã được ấp ủ trong nhiều năm", ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội chia sẻ.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội chia sẻ tại sự kiện khai trương

"Fairmont Hà Nội là khách sạn đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào được kế thừa giá trị di sản nghìn năm của thành phố, dệt nên chương tiếp theo của phân khúc khách sạn hạng sang trong một tổng thể thanh lịch đương đại. Cột mốc này góp phần tái định nghĩa trải nghiệm sang trọng tại Thủ đô, và Fairmont Hà Nội vinh dự kiến tạo một không gian nơi di sản giao thoa, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa, bền lâu cho mỗi vị khách."

Phòng Fairmont Gold tại Fairmont Hà Nội

Fairmont Hà Nội là khách sạn hạng sang mang tính biểu tượng, tọa lạc tại trung tâm sôi động của Thủ đô. Kết hợp hài hòa giữa thiết kế đương đại và nghệ thuật bản địa đích thực, khách sạn thể hiện rõ nét định vị "The Modern Heartbeat of Hanoi", mang đến hành trình trải nghiệm gắn liền với chiều sâu di sản của thành phố.

Nhà hàng Nhật Bản Hiryu tại Fairmont Hà Nội

Tám nhà hàng, quầy bar và lounge tại khách sạn đưa du khách vào hành trình ẩm thực đầy phong phú. Từ di sản ẩm thực Việt Nam được diễn giải theo ngôn ngữ đương đại của Bếp trưởng Luke Nguyễn tại Trần Dynasty, những phong vị Nhật Bản tinh tuyển tại Hiryu, đến tinh thần Ý đầy sức sống của Bếp trưởng sao Michelin Nicolas Isnard tại Bacco – mỗi điểm đến đều là một tâm điểm giao thoa văn hóa – xã hội, nơi vị giác và cảm xúc cùng thăng hoa. Du khách cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư thái tại Pool Terrace & Bar, song hành cùng không gian ấm cúng tại 10 Central, YY Bar và Fairmont Gold Lounge – mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, được chăm chút trong từng chi tiết.

Là dự án đầu tiên của Fairmont Hotels & Resorts tại Việt Nam, Fairmont Hà Nội cam kết kiến tạo chuẩn mực sang trọng khác biệt cùng những khoảnh khắc đáng nhớ, đậm dấu ấn bản địa.