Facebook và Instagram thu phí 100.000 đồng/tháng để ẩn quảng cáo

Meta vừa công bố sẽ triển khai lựa chọn thuê bao không quảng cáo cho Facebook và Instagram tại Anh trong vài tuần tới. Đây được xem là động thái đáp lại những yêu cầu mới từ cơ quan quản lý dữ liệu Anh.

Theo công bố, người dùng sẽ có thể trả phí để loại bỏ quảng cáo khi sử dụng dịch vụ. Mức phí được ấn định là 2,99 bảng/tháng trên nền web (tương đương khoảng 100.000 đồng) và 3,99 bảng/tháng khi đăng ký qua iOS hoặc Android (khoảng 140.000 đồng). Việc chênh lệch giá này xuất phát từ khoản phí mà Apple và Google thu (lên tới 30%) từ giao dịch trong kho ứng dụng của họ.

Chi phí này áp dụng cho tài khoản đầu tiên trong Meta Account Center. Với mỗi tài khoản bổ sung, người dùng sẽ trả thêm 2 bảng (67.000 đồng) nếu đăng ký qua web hoặc 3 bảng (100.000 đồng) nếu đăng ký trên iOS/Android.

Meta cho biết, những người dùng tại Anh từ 18 tuổi trở lên sẽ bắt đầu nhận được thông báo về lựa chọn thuê bao mới. Nếu đăng ký, họ sẽ không còn nhìn thấy quảng cáo trên toàn bộ các tài khoản Facebook và Instagram đã liên kết. Trường hợp không chọn trả phí, trải nghiệm sẽ giữ nguyên như hiện tại với quảng cáo được cá nhân hóa.