Từng là nơi người dùng chỉ đăng ảnh, viết trạng thái và “câu like”, Facebook giờ đang biến chính những bài đăng cá nhân thành công cụ tạo thu nhập. Tại Việt Nam, nhiều tài khoản đã bắt đầu nhận được tiền từ Meta chỉ nhờ duy trì nội dung đều đặn trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ từ cộng đồng sáng tạo nội dung, Meta đã âm thầm gửi lời mời tham gia chương trình kiếm tiền cho một số người dùng Việt Nam từ cuối năm 2025. Sau khi hoàn tất các thủ tục như khai báo mã số thuế, liên kết tài khoản ngân hàng hoặc PayPal, tài khoản đủ điều kiện có thể nhận doanh thu dựa trên hiệu suất nội dung đăng tải.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Facebook hiện không chỉ trả tiền cho video hay livestream. Những bài viết chia sẻ trải nghiệm cá nhân, ảnh tự chụp hoặc nội dung do người dùng tự sản xuất cũng bắt đầu được tính doanh thu nếu tạo ra tương tác tốt và giữ chân người xem đủ lâu.

Facebook trả tiền cho người dùng Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Theo các hướng dẫn được chia sẻ trong cộng đồng, người dùng muốn tham gia cần bật nhân sau khi bật “Chế độ chuyên nghiệp” (Professional Mode), truy cập mục “Kiếm tiền từ nội dung” (Content Monetization) trong bảng điều khiển chuyên nghiệp và gửi đăng ký xét duyệt.

Dù Meta chưa công bố tiêu chí chính thức, nhiều báo cáo cho rằng tài khoản cần có ít nhất khoảng 10.000 người theo dõi, đạt lượng xem lớn trong 60 ngày gần nhất và không vi phạm bản quyền hoặc tiêu chuẩn cộng đồng. Nội dung nguyên bản được xem là yếu tố quan trọng nhất để được ưu tiên bật tính năng.

Facebook ưu tiên các nội dung “thật”, hạn chế reup, cắt ghép hoặc sử dụng nhạc bản quyền. Những bài viết mang tính chia sẻ cá nhân, video tự quay hay hình ảnh tự sản xuất thường có khả năng được phân phối và xét duyệt kiếm tiền tốt hơn.

Đáng chú ý, Meta hiện đã hợp nhất các cơ chế kiếm tiền trước đây như quảng cáo video, Reels và Stars thành “Chương trình kiếm tiền hợp nhất” (Content Monetization Program - CMP). Chương trình vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm giới hạn và chưa triển khai đại trà tại Việt Nam.