Facebook lên tiếng về việc hàng loạt fanpage gỡ ảnh đại diện và “bay màu”

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước việc nhiều tài khoản Facebook có hàng triệu lượt theo dõi như VTV24, Theanh28 Entertainment… bất ngờ biến mất khỏi nền tảng.

Đến nay, các fanpage này đã hoạt động trở lại bình thường.

Trước thời điểm nhiều trang tạm thời "bay màu", các fanpage nói trên đồng loạt gỡ ảnh đại diện. Động thái này được cho là nhằm phòng ngừa rủi ro bị hack tài khoản.

Trên mạng xã hội, nhiều tin đồn lan truyền cho rằng Facebook đang tồn tại lỗ hổng hệ thống, đặc biệt liên quan đến ảnh đại diện và ảnh bìa, dễ bị lợi dụng báo cáo bản quyền hoặc quét nhầm, khiến tài khoản có nguy cơ bị khóa.

Thậm chí, có đồn đoán rằng đối tượng xấu sẽ thuê dịch vụ report (báo cáo), biến người dùng thành người ăn cắp ảnh, dù họ sử dụng ảnh chính chủ, dẫn tới việc "bay nick".

Nhiều fanpage đã gỡ ảnh đại diện vì lo ngại vấn đề bảo mật

Liên quan vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết đã ghi nhận một sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số tài khoản tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đang ưu tiên xử lý sự cố này và đã khôi phục một số tài khoản.

Facebook tích hợp các lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực 2 yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản. Đồng thời, khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư của mình.

"Việc thay đổi ảnh đại diện về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật này" - đại diện Meta thông báo.