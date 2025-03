Facebook có tính năng mới, cho phép chọn bạn bè để xem tin tức, tương tác!

Nếu bạn còn nhớ những ngày đầu dùng Facebook vào những năm 2010, khi Bảng tin (News Feed) chủ yếu tràn ngập cập nhật từ bạn bè và người thân, thì Meta vừa mang đến một làn gió hoài niệm. Công ty đã vừa giới thiệu một phiên bản thiết kế lại hoàn toàn của tab "Bạn bè" (Friends) trên ứng dụng Facebook dành cho iPhone, với mục tiêu được tuyên bố là "mang lại niềm vui" của Facebook cổ điển và tập trung vào "sự kỳ diệu của tình bạn".

Điểm cốt lõi của sự thay đổi này là tab "Bạn bè" mới sẽ chỉ hiển thị nội dung từ những người có trong danh sách bạn bè của bạn trên Facebook. Điều này bao gồm bài đăng (posts), reels, thông báo sinh nhật và các hoạt động khác của họ. Hoàn toàn không có nội dung được đề xuất (recommended content) hay bất kỳ yếu tố gây xao nhãng nào khác xen vào. Tab này vẫn sẽ tiếp tục hiển thị các lời mời kết bạn đang chờ xử lý.

Mục Bạn bè mới trên Facebook. Ảnh: Meta

Đây là một sự thay đổi đáng kể so với trước đây, khi tab "Bạn bè" chủ yếu chỉ hiển thị lời mời kết bạn và gợi ý "Những người bạn có thể biết" (People You May Know). Động thái này của Meta dường như là một nỗ lực để giải quyết tình trạng Bảng tin chính ngày càng bị loãng bởi quá nhiều nội dung từ các trang, nhóm, quảng cáo và bài viết được thuật toán đề xuất, làm lu mờ đi mục đích kết nối bạn bè ban đầu của nền tảng.

Meta cho biết tab "Bạn bè" được thiết kế lại này bắt đầu được triển khai từ hôm nay tại Mỹ và Canada, và sẽ dần dần mở rộng ra các khu vực khác. Vì vậy, có thể bạn chưa thấy thay đổi này ngay lập tức trên ứng dụng của mình. Đây dường như là một thay đổi từ phía máy chủ (server-side), nghĩa là bạn không nhất thiết phải cập nhật ứng dụng.

Để truy cập tab mới này, bạn chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện của mình ở góc dưới cùng bên phải màn hình, sau đó chọn mục "Bạn bè".

Nếu muốn truy cập nhanh hơn vào không gian dành riêng cho bạn bè này, bạn hoàn toàn có thể ghim tab "Bạn bè" vào thanh điều hướng chính ở cuối màn hình. Cách thực hiện: Nhấn vào ảnh đại diện (góc dưới bên phải) → chọn "Cài đặt & quyền riêng tư" → "Cài đặt" → "Thanh tab" → "Tùy chỉnh thanh".

Cách để ghim tab Bạn bè vào phía dưới màn hình. Ảnh: Meta

Không dừng lại ở đó, Meta còn hứa hẹn sẽ tiếp tục giới thiệu các tính năng "cổ điển" khác của Facebook trong suốt năm nay. Động thái làm mới tab "Bạn bè" này có thể là bước đi đầu tiên trong nỗ lực lớn hơn của công ty nhằm tái tập trung vào các kết nối cá nhân cốt lõi, đáp ứng mong muốn của những người dùng cảm thấy mệt mỏi với sự ồn ào trên Facebook.