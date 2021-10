Facebook bị sập toàn cầu và cách sửa lỗi không vào được Facebook chi tiết nhất

1. Sự cố Facebook bị sập trong tối 4/10

Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện kể từ lúc 22 h ngày 04 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Theo nhiều người dùng chia sẻ, họ đột nhiên không vào được Facebook trên di động và cả phiên bản web. Thậm chí nhiều người còn thử tắt và khởi động lại wifi cũng như dùng cả 4G đều bất lực.

Một loạt các dịch vụ của Facebook bao gồm cả Messenger và Instagram đều không thể sử dụng và gặp lỗi hiển thị. Trên trang báo lỗi của DownDetector hiện đang ghi nhận lượng tin nhắn báo lỗi truy cập Facebook tăng bất ngờ.

Vào lúc 22h theo giờ Việt Nam, nhiều người dùng bất ngờ không thể truy cập Facebook, Messenger và Instagram. (Ảnh: Cap màn hình)

Được biết, cả người dùng quốc tế và trong nước đều không thể truy cập vào Facebook, Instagram và Whatsapp. Người dùng đăng nhập qua trình duyệt Chrome sẽ được thông báo "This site can't provide a secure connection. www.facebook.com sent an invalid response". Trên các thiết bị di động, Facebook thông báo News Feed không thể tải được ở thời điểm hiện tại.

Từ khóa #facebookdown (Facebook bị sập hôm nay) đang trở thành trend hot nhất hiện nay trên Twitter. Đại diện của Facebook là ông Andy Stone đã xác nhận trên Twitter rằng "Facebook đã nhận thấy các vấn đề về việc truy cập vào ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đưa mọi thứ trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Chúng tôi cũng rất xin lỗi người dùng vì sự bất tiện này."

Đại diện của Facebook lên tiếng xác nhận việc Facebook bị sập hôm nay. (Ảnh: Cap màn hình)

2. Cách khắc phục lỗi Facebook không đăng nhập được

Sự việc Facebook và Instagram, Messenger bị sập ngày hôm nay đã khiến cho nhiều người rơi vào tình thế bị động. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho bạn không thể đăng nhập vào Facebook, cụ thể là:

2.1. Nguyên nhân không đăng nhập được vào Facebook

Như đã nêu ở trên, có nhiều nguyên nhân khiến cho Facebook bị lỗi, bao gồm:

- Mật khẩu truy cập không chính xác

- Quên số điện thoại hoặc email đăng nhập

- Tài khoản đã bị vô hiệu hóa

- Tài khoản bị hack

2.2. Cách sửa lỗi không đăng nhập được vào Facebook

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau khi gặp sự cố không đăng nhập được vào tài khoản Facebook:

- Bước 1: Truy cập đường link https://facebook.com/login/identify sau đó nhập email hoặc số điện thoại đăng ký facebook và chọn Tìm kiếm.

Bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn tại đây để có thể truy cập được Facebook nhé. (Ảnh: Cap màn hình)

- Bước 2: Click chọn Tiếp tục.

- Bước 3: Nhập mã số được gửi vào email của bạn rồi chọn Tiếp tục.

- Bước 4: Nhập mật khẩu mới rồi chọn Tiếp tục.

Lưu ý: Điện thoại hoặc máy tính của bạn đang dùng đã từng đăng nhập vào tài khoản Facebook của bản thân

► Trong trường hợp do mật khẩu không đúng

- Bước 1: Nếu bạn đã đăng nhập và nhớ mật khẩu của mình bạn có thể nhấp chọn biểu tượng hình tam giác ở góc trên cùng bên phải trang web Facebook sau đó click chọn "Cài đặt".

- Bước 2: Chọn Bảo mật và đăng nhập

Nếu mật khẩu không đúng có thể thiết lập mật khẩu mới. (Ảnh: Cap màn hình)

- Bước 3: Chọn Đổi mật khẩu và click vào ô Chỉnh sửa

- Bước 4: Nhập thông tin cần thiết sau đó chọn Lưu thay đổi.

► Trường hợp người dùng quên mật khẩu

- Bước 1: Thực hiện lại theo đúng các bước từ 1 đến 3 như trường hợp bạn nhớ mật khẩu truy cập Facebook.

- Bước 2: Click chọn Quên mật khẩu

Chọn mục Quên mật khẩu nếu bạn không nhớ được mật khẩu tài khoản Facebook. (Ảnh: Cap màn hình)

- Bước 3: Làm lại từ bước 2 đến bước 4 trong hướng dẫn "Thử khôi phục tài khoản Facebook của bạn".

Lưu ý: Bạn cần có quyền truy cập vào email dùng để đăng ký Facebook.

► Bạn đã đăng xuất khỏi Facebook và quên mật khẩu

- Bước 1: Nhấp chọn Quên tài khoản

- Bước 2: Thực hiện lại tất cả các bước theo hướng dẫn "Thử khôi phục tài khoản Facebook của bạn."

► Trường hợp người dùng gặp sự cố với email, điện thoại hoặc tên người dùng

- Với sự cố này bạn hãy đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại thay thế được liệt kê trên tài của Facebook để truy cập lại vào tài khoản nhé.

- Nếu không có thông tin dùng để thay thế thì bạn có thể thực hiện theo các bước trong phần hướng dẫn ở trường hợp 1 để Đặt lại mật khẩu.

Để lấy lại mật khẩu mới bạn cần có quyền truy cập email đã đăng ký. (Ảnh: Cap màn hình)

- Khi muốn đăng ký tài khoản Facebook bạn cần phải dùng email của mình, nếu bạn không thể truy cập email này, hãy nhanh chóng liên hệ với bên cung cấp dịch vụ email để lấy lại quyền truy cập. Sau đó hãy nhanh chóng Đặt lại mật khẩu cho tài khoản Facebook nhé.

► Sử dụng mục Liên hệ đáng tin cậy

Nhiều người dùng đã thiết lập phần Liên hệ đáng tin cậy thì có thể nhanh chóng nhờ những tài khoản đó giúp đỡ theo cách:

- Bước 1: Nhấp chọn Quên tài khoản

- Bước 2: Hãy nhập email, số điện thoại, tên người dùng hoặc tên đầy đủ vào mục Tìm kiếm.

- Bước 3: Nếu danh sách địa chỉ email trên tài khoản của bạn không đúng thì hãy nhấp chọn Không còn truy cập được nữa.

Sử dụng Liên hệ tin cậy cũng là một cách giúp bạn truy cập vào tài khoản Facebook của mình. (Ảnh: Cap màn hình)

- Bước 4: Nhập số điện thoại hoặc email mà bạn biết mình có thể đăng nhập và chọn Tiếp tục.

- Bước 5: Chọn Công khai các liên hệ tin cậy của tôi và nhập đầy đủ thông tin của các liên hệ tin cậy của bạn vào ô trống.

- Bước 6: Bạn sẽ nhận được một số hướng dẫn bao gồm URL chứa mã khôi phục dành riêng cho liên hệ tin cậy của bạn truy cập. Sau đó gọi cho bạn bè của mình và cung cấp URL này để họ có thể mở liên kết và cung cấp thông tin mã bảo mật cho bạn.

- Bước 7: Dùng mã khôi phục do liên hệ tin cậy cung cấp để truy cập vào tài khoản của mình.

► Bạn không tìm thấy tài khoản từ trang "Tìm tài khoản của bạn"

- Bạn có thể nhờ người thân, bạn bè xem phần Giới thiệu trên trang cá nhân của mình để tìm giúp địa chỉ email hoặc số điện thoại đang liệt kê trong phần Thông tin cơ bản và liên hệ.

- Nhập từng địa chỉ email hoặc số điện thoại đã sở hữu vì rất có thể bạn đang rơi vào tình trạng thay đổi email hoặc số điện thoại mới nhưng quên mất.

Hãy chọn thêm các số điện thoại thay thế để có thể truy cập vào tài khoản. (Ảnh: Cap màn hình)

- Sau đó nhập tên người dùng vào ô Tìm kiếm và dùng URL Facebook được cá nhân hóa để truy cập hoặc nhờ ai đó copy đoạn URL này cho mình.

- Khi nhận được yêu cầu nhập tên một người bạn thì hãy nhập một loạt tên họ đầy đủ cho tới khi thấy xuất hiện tên một người bạn.

► Tài khoản bị vô hiệu hóa

- Nếu tài khoản bị vô hiệu hóa, bạn lập tức sẽ nhận được thông báo nếu cố gắng truy cập vào tài khoản của mình. Nếu không xuất hiện thông báo này thì nhiều khả năng bạn gặp sự cố khác.

► Tài khoản bị hack

- Nếu bạn cảm thấy tài khoản của mình bị hack thì hãy truy cập qua đường link https://www.facebook.com/hacked để bảo vệ cho tài khoản của mình. Tại trang này, Facebook sẽ yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu và chọn đúng các hoạt động đăng nhập gần đây.

* Dấu hiệu nhận biết tài khoản Facebook bị hack:

- Emai hoặc mật khẩu đã bị đổi

- Tên hoặc ngày sinh bị đổi

Đừng quên kiểm tra chắc chắn rằng tài khoản của mình không bị hack. (Ảnh: Cap màn hình)

- Facebook gửi lời mời kết bạn với nhiều người lạ

- Tin nhắn bạn không viết đã được gửi

- Bài viết được đăng tải bất thường không do bạn đăng

Nếu email của bạn đã được liên kết với tài khoản Facebook thì chắc chắn nếu có hành động lạ, Facebook sẽ gửi một tin nhắn đến tài khoản emai để xác nhận tình trạng. Khi đó bạn có thể nhấp vào liên kết này để hoàn tác thay đổi mật khẩu và email.

► Do đường truyền mạng kém

Hầu như ai cũng đã từng ít nhiều gặp phải tình trạng lỗi Facebook không thể truy cập. Nếu như không nằm trong các trường hợp kể trên thì bạn nên xem xét tới đường mạng của mình có ổn định hay không.

Cách để kiểm tra rất đơn giả, bạn chỉ càn truy cập vào website để kiểm tra đường truyền Internet sau đó chỉnh lại là có thể sử dụng bình thường.

► Do hệ điều hành IOS

Nếu gặp lỗi không vào được Facebook bạn có thể kiểm tra hệ điều hành của mình. Đối với hệ điều hành IOS:

- Cách 1: Tắt các ứng dụng đang chạy ngầm trên điện thoại.

Bạn có thể xóa đi và tải lại ứng dụng Facebook nếu không truy cập được. (Ảnh: ATP Software)

- Cách 2: Xóa và tải lại ứng dụng Facebook.

- Cách 3: Đổi sever đường truyền mạng thông qua ứng dụng SurfEasy VPN để truy cập.

►Do hệ điều hành Android

Với điện thoại Android bạn có thể khắc phục như sau:

- Cách 1: Khởi động lại điện thoại.

- Cách 2: Đăng xuất khỏi tài khoản Facebook rồi đăng nhập lại.

- Cách 3: Xóa dữ liệu của Facebook trên điện thoại.

- Cách 4: Xóa ứng dụng Facebook rồi vào CH Play để tải lại.

Việc Facebook bị sập hôm nay có thể khiến bạn gặp nhiều khó chịu vì sự cố này, hiện Facebook đang tìm cách sửa lỗi sớm nhất. Tuy nhiên bạn vẫn có thể gặp các lỗi Facebook không thể truy cập như những tình huống đã nêu ở trên. Hãy lưu lại những thông tin hữu ích này để nhanh chóng khắc phục lỗi không đăng nhập được vào Facebook nhé. Chúc bạn thành công!