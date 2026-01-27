F88 lên tiếng

CTCP Đầu tư F88 (mã: F88) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 20/01/2026 tới 26/01/2026.

Chốt phiên 26/1, thị giá F88 đạt 242.400 đồng/cp, tăng tới 160% chỉ sau khoảng 1 tháng, đưa vốn hoá thị trường doanh nghiệp đạt 26.700 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa 1 tỷ USD tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

F88 cho biết công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường (nếu có) đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trên các kênh thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thông tin điện tử của công ty của Công ty theo đúng quy định pháp luật. Thời điểm hiện tại, Công ty không phát sinh thông tin bất thường hoặc sự kiện trọng yêu nào liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, tài chính hoặc quản trị.

Liên quan đến biến động giá cổ phiếu, theo đánh giá của Công ty, giá cổ phiếu F88 trong thời gian qua là do diễn biến khách quan theo cung – cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định mua, bán cổ phiếu F88 hoàn toàn do các nhà đầu tư tự thực hiện. Công ty khuyển nghị nhà đầu tư sử dụng thông tin được Công ty công bố trên các kênh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, không sử dụng các thông tin liên quan từ các nguồn tin không chính thức.

Công ty chia sẻ thêm, F88 đang chuẩn bị điều kiện cần thiết cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào thời điểm phù hợp. Công ty đang xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các định hướng phát triển trung và dài hạn, dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vừa qua, F88 đã hoàn thành phát hành 101,65 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 1.101 tỷ đồng.