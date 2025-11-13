F4 Vườn Sao Băng tan tành: Chu Hiếu Thiên bị từ chối đứng chung sân khấu

Năm 2001, bộ phim thần tượng Vườn Sao Băng bản Đài Loan (Trung Quốc) lên sóng và đã tạo nên một cơn sốt khắp châu Á, đưa Từ Hy Viên, Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Dương Thừa Lâm... vươn tầm sao hạng A. Sau thành công của bộ phim Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên đã quyết định cùng nhau tạo nên 1 nhóm nhạc thực thụ "F4" ngoài đời. Nhưng đến năm 2007, họ tan rã. Vì nhiều lý do mà kể từ sau lần hội ngộ vào năm 2013, F4 xứ Đài đã không còn đứng chung sân khấu với nhau. Mãi đến tháng 7 vừa qua, Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên mới lại cùng nhau đứng trên sân khấu lần nữa. Sau khi làm sống dậy ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ, F4 Vườn Sao Băng tuyên bố mở tour lưu diễn vào tháng 12 năm nay.

Tuy nhiên, theo tờ China Times, kế hoạch nói trên của F4 xứ Đài đã đổ bể. Concert vẫn sẽ diễn ra nhưng chỉ có F3 Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân biểu diễn cùng nhau. Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi F4 Vườn Sao Băng. Theo nguồn tin trong giới, Chu Hiếu Thiên đã bị đuổi cổ khỏi chuyến lưu diễn do có thái độ và không tuân thủ hợp đồng bảo mật. Nam diễn viên này liên tục livetream tiết lộ kịch bản concert, đồng thời phớt lờ mọi lời nhắc nhở của ekip tổ chức và 3 thành viên còn lại. Không chỉ vậy, Chu Hiếu Thiên còn có những phát ngôn gây sốc về mối quan hệ xa cách với Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân. Do Chu Hiếu Thiên làm càn mất kiểm soát, 3 nam thần còn lại đã từ chối đứng chung sân khấu với anh.

Chu Hiếu Thiên bị loại khỏi nhóm F4 vì có thái độ lồi lõm trong quá trình chuẩn bị cho tour diễn tái hợp vào cuối năm nay

Hình ảnh Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên lần nữa đứng chung sân khấu với nhau giờ chỉ còn trong mơ

Chu Hiếu Thiên sinh năm 1979. Trong bản phim Vườn Sao Băng kinh điển xứ Đài, nam diễn viên đóng vai Tây Môn (Chu Hiếu Thiên) lãng tử đào hoa. Một số bộ phim đáng chú ý khác có sự góp mặt của anh gồm Tứ Đại Danh Bổ , Lưu Tinh Hoa Viên, Bí Mật Ngọt Ngào … Dù có diễn xuất ổn định, nhưng anh không có vai diễn nào thực sự bứt phá, khiến sự nghiệp phim ảnh dần chững lại.

Cuộc đời Chu Hiếu Thiên bắt đầu rẽ sang một trang khác khi anh mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và hiếm gặp: hội chứng xơ hóa cơ (Fibromyalgia). Đây là một căn bệnh mãn tính gây đau đớn dữ dội ở các cơ, khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi và viêm khớp. Căn bệnh đã cướp đi sức khỏe và hủy hoại cả ngoại hình của anh.

Để chống lại những cơn đau hành hạ, Chu Hiếu Thiên phải sử dụng thuốc điều trị. Tác dụng phụ của thuốc đã khiến cơ thể anh bị sưng phù, tích nước và tăng cân mất kiểm soát lên đến 90 kg. Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến anh, từ một nam thần lãng tử, trở nên nặng nề và bị gắn mác "nam thần xấu nhất F4" trên các phương tiện truyền thông. Nhan sắc và vóc dáng, thứ từng là công cụ để anh kiếm sống, giờ lại trở thành thứ bị chế giễu và hủy hoại sự nghiệp.

Căn bệnh và sự thay đổi ngoại hình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp diễn xuất của Chu Hiếu Thiên. Anh dần vắng bóng trên màn ảnh khi các đạo diễn không còn mặn mà với hình tượng "sụp đổ" của anh. Hiện, so với 3 thành viên còn lại trong F4, Chu Hiếu Thiên là người kém tiếng nhất.

Chu Hiếu Thiên thời đỉnh cao

Ngoại hình của Chu Hiếu Thiên xuống cấp sau khi mắc bệnh lạ

F4 Vườn Sao Băng Đài Loan (Trung Quốc) từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với vô số tour lưu diễn, trong đó Fantasy Live World Tour và F4 Japan Tour thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ. Lần gần nhất bộ tứ Vườn Sao Băng đứng chung sân khấu là tại Gala mừng xuân của đài Giang Tô vào năm 2013. Tháng 10/2020, họ có cuộc hội ngộ online theo hình thức cắt ghép video ghi hình tại nhà ở chương trình Nghìn Lẻ Một Đêm.

Trong 1 show truyền hình, Ngô Kiến Hào chia sẻ sự thiếu chín chắn, không kiềm chế được cái tôi cá nhân dẫn đến các thành viên thường xuyên cãi vã và xảy ra bất đồng là nguyên nhân lớn nhất khiến F4 tan rã sau 6 năm hoạt động.

"Lúc đó chúng tôi đều là những chàng trai trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Những lời so sánh, bàn tán của dư luận khiến chúng tôi mất cân bằng tâm lý, hình thành cảm xúc tiêu cực như ghen tỵ, ganh đua, đối đầu. Sau nhiều lần làm tổn thương lẫn nhau, chúng tôi quyết định giải tán. Sự tan rã này khiến cả 4 thành viên lúc đó đều cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chúng tôi còn có suy nghĩ sao không làm việc này sớm hơn để tránh làm tổn thương và mất lòng nhau", Ngô Kiến Hào nói.

Theo Ngô Kiến Hào, lý do F4 tan rã là vì họ thường xuyên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn

