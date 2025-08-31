F4 keo kiệt nhất showbiz: Nam thần hạng A "tủn mủn" với vợ từng đồng, có người chuyên “đào mỏ” bạn gái

Nói tới các ngôi sao Hoa ngữ, khán giả thường nghĩ tới mức thu nhập cực khủng của họ, thậm chí, có người còn "cá kiếm" tới 2,08 triệu NDT/ngày (7,7 tỷ đồng). Cùng với mức cát-xê trên trời, sao Cbiz thường có lối sống xa hoa đáng ngưỡng mộ, chẳng hạn như Trương Bá Chi từng vung tiền chẳng tiếc tay, tiêu tới 10 triệu NDT (37 tỷ đồng) chỉ trong 1 ngày. Thế nhưng, cũng có người keo kiệt đến lạ, bủn xỉn tới từng đồng với những người xung quanh, khiến netizen phải tròn mắt.

MC Tạ Na

Từng là MC đông fan nhất xứ Trung, Tạ Na đã đánh mất thiện cảm từ công chúng khi bị "khui" thói keo kiệt cực kỳ khó đỡ. Trước khi, trong show truyền hình Happy Camp, "MC quốc dân" Hà Cảnh từng trêu chọc Tạ Na là "trùm trốn bill", bởi lẽ, mỗi lần mọi người cùng nhau đi ăn, cô đều chẳng chịu trả tiến. Cứ đến lúc thanh toán là nữ MC này lại mượn cớ muốn đi WC để rời đi trước hoặc nghĩ ra 7749 cái cỡ để người khác trả thay cho mình.

Lúc ấy, công chúng còn cho rằng chương trình đã phóng đại mọi thứ hoặc bày trò để tạo tiếng cười, thế nhưng mấy năm gần đây, bộ mặt thật của Tạ Na mới được vạch trần.

Tạ Na bị đàn anh tố keo kiệt trên sóng truyền hình.

Năm 2019, khi tham gia show truyền hình Chuyến Du Lịch Lãng Mạn Của Người Vợ, Tạ Na và Viên Vịnh Nghi, Bao Văn Tịnh cùng nhau đu mua sẵm ở Australia. Lúc này, nữ MC định "ngựa quen đường cũ" nhưng lại bị hoa hậu "mỏ hỗn" Viên Vịnh Nghi vạch trần ngay tức khắc: "Chị Na lại không mang thẻ đúng không? Chị lại muốn dùng nhờ thẻ của người khác à?". Dù vậy, Tạ Na vẫn quyết "mặt dày" tới cùng, thanh toán bằng thẻ của nữ diễn viên Bao Văn Tịnh và sau đó mãi không chịu trả tiền lại cho đồng nghiệp.

Biểu cảm của Hoa hậu Hong Kong Viên Vịnh Nghi khi thấy Tạ Na lại định mượn cớ trốn bill.

Đến khi bị nhắc nhờ nhiều lần, Tạ Na mới chịu trả nợ, nhưng lại dùng chiêu trò khó đỡ để "ăn bớt" tiền của đồng nghiệp. Cụ thể thì Bao Tịnh Văn đã cho Tạ Na vay 30.000 AUD (517 triệu đồng) nhưng nữ MC lại chỉ chuyển khoản trả lại 30.000 NDT (110 triệu đồng), tức là định "ăn quỵt" tới hơn 400 triệu đồng của đàn em. Khi bị "bóc mẽ", Tạ Na còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt và mỉa mai Bao Tịnh Văn là người thích so đo khiến ai nấy đều nghẹn họng. Thậm chí, nàng "đại hoa đán" Chương Tử Di cũng phải chê thẳng mặt thói ham "ăn bớt ăn xén" của bà xã Trương Kiệt.

Trái lại, ở những lần hiếm hoi cho người khác vay tiền, Tạ Na lúc nào cũng tỏ vẻ nhấp nhổm không yên, từng công khai đòi tiền Ngụy Đại Huân trên cả sóng truyền hình lẫn mạng xã hội, khiến cả làng giải trí đều được mở rộng tầm mắt về sự keo kiệt của cô.

Đến năm 2022, vợ chồng Tạ Na – Trương Kiệt bị "bùng kèo", lén qua mặt phía môi giới bất động sản để trực tiếp ký với chủ căn nhà hòng trốn trả tiền hoa hồng. Netizen "ném đá" cực gắt hành động không đẹp này nhưng lại chẳng quá bất ngờ với sự keo kiệt của người chị em thân thiết với Triệu Lệ Dĩnh.

Sau cả loạt lùm xùm, hình ảnh của Tạ Na xấu đi rất nhiều trong mắt công chúng, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Cô từng tham gia show truyền hình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng để hâm nóng tên tuổi nhưng lại dính nghi vấn được nâng đỡ trắng trợn. Trang 163 cho rằng, nữ MC từng được yêu thích nhất Hoa ngữ khó có thể quay trở lại được đỉnh cao danh vọng như xưa.

Cốc Gia Thành

Sự nghiệp không mấy nổi bật nhưng Cốc Gia Thành lại ngồi vững trong Top "Những ngôi sao keo kiệt nhất Cbiz". Sao nam này có những hành động keo kiệt đến khó đỡ, khiến netizen cũng chẳng biết nói gì hơn.

Trang iFeng cho biết, có lần Cốc Gia Thành và bạn gái – nữ diễn viên Trần Tiểu Vân cùng đi quán bar thư giãn. Cốc Gia Thành có phần quá chén, dường như không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, khiến người đẹp Như Ý Truyện phải đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng, điều thần kỳ là ngay khi Trần Tiểu Vân vừa thanh toán tiền phòng, Cốc Gia Thành lập tức tỉnh táo trở lại, có thể tự mình đi theo Trần Tiểu Vân lên phòng khách sạn. Điều này khiến không ít người "cà khịa" rằng nam diễn viên chẳng khác nào truyền nhân của MC Tạ Na cả.

Cốc Gia Thành và "Nhị Tâm" của Như Ý Truyện - Trần Tiểu Vân.

Anh từng giả vờ say để khỏi phải trả tiền khách sạn khi hẹn hò cùng đàn chị.

Ngoài ra, Cốc Gia Thành còn khiến netizen được mở rộng tầm mắt khi bị bạn gái cũ bóc phốt có cái nết khó mà yêu thương nổi. Trong lúc hẹn hò, Cốc Gia Thành không chịu tốn một xu, mọi chi phí đều do nhà gái chi trả. Thậm chí, để tránh việc tặng quà, Cốc Gia Thành còn mượn cớ rằng anh không đón Lễ Tình nhân bao giờ.

Mặt khác, Cốc Gia Thành nhiều lần vòi vĩnh bạn gái những món quà xa xỉ, hoàn toàn xứng danh là "thủ khoa đại học mỏ". Điều sốc nhất là khi chia tay bạn gái cũ, Cốc Gia Thành đã cắt đôi một cục xà phòng thơm có giá 45 NDT (166.000 đồng) và mang đi một nửa, "sòng phẳng" đến từng xu, đưa sự kẹt xỉ lên một tầm cao mới.

Châu Vũ Đồng

Xinh đẹp và tài năng nhưng Châu Vũ Đồng lại đứng vị trí thứ 3 trong Top 10 diễn viên bị ghét nhất showbiz sau khi lộ bản chất thật trong show truyền hình Hoa Tỷ Đệ 6. Ngoài việc bị netizen tố là "trà xanh" giả tạo, thích "làm màu" và cố tình "xào couple" với Hầu Minh Hạo, Châu Vũ Đồng còn gây tranh luận vì tính keo kiệt của mình.

Trước khi sang nước ngoài quay show, Châu Vũ Đồng đã cẩn thận chuẩn bị rất nhiều món ăn vặt mà cô thích vì lo lắng không hợp với đồ ăn nơi xứ người. Thế nhưng, điều khiến khán giả cạn lời là vì sợ các khách mời khác của chương trình xin ăn cùng, nữ diễn viên đã lén trốn vào toilet để "ăn mảnh".

Tiếp đó, Châu Vũ Đồng còn nhận nhiều chê trách vì thói "phông bạt", bủn xỉn nhưng thích "làm màu", tặng đồng nghiệp đồ nhái, món đồ rẻ tiền nhưng lại được đóng bọc trong bao bì hàng hiệu làm cả người nhận lẫn công chúng đều chẳng biết nói gì hơn. Với những lùm xùm này, danh tiếng của Châu Vũ Đồng xuống dốc không phanh, từ một nữ diễn viên có hình ảnh ngọt ngào được công chúng yêu mến trở thành ngôi sao "vạn người ghét" của làng giải trí Hoa ngữ.

Châu Vũ Đồng khiến Ngô Lỗi hay Cung Tuấn phải "méo mặt" với món quà sinh nhật là đồng hồ đồ chơi hay poster in hình nữ diễn viên, sau đó vô tư nhận quà đáp lễ đắt tiền từ đồng nghiệp.

Nữ diễn viên còn tặng đàn chị Kim Thần chiếc móc khóa hàng "pha kè" nhân dịp sinh nhật.

Quách Phú Thành

Khác với những cái tên nói trên, "Thiên vương" Quách Phú Thành chỉ keo kiệt với những người xung quanh, còn bản thân anh thì hàng hiệu dát đầy mình, biệt thự, siêu xe nhiều không kể xiết. Về sự bủn xỉn của nam thần Cbiz thì chắc hẳn những "bóng hồng" bên cạnh anh là người rõ ràng nhất, trong đó phải kể tới người tình từng gắn bó 7 năm – siêu mẫu Hùng Đại Lâm và vợ của Quách Phú Thành bây giờ - "hot girl" Phương Viện.

Hùng Đại Lâm từng chia sẻ, trong suốt những năm tháng hẹn hò, cô chưa từng nhận được một món quà tử tế nào từ Quách Phú Thành. Chỉ có những dịp ăn Tết, Thiên vương làng nhạc mới tặng cho bạn gái một số món đồ dùng hằng ngày như dầu gội, xà phòng thơm…

Có một năm, Quách Phú Thành vung tiền mua siêu xe Ferrari 36 triệu NDT (133 tỷ đồng) vào đúng ngày sinh nhật của Hùng Đại Lâm và tuyên bố muốn dành tặng cho cô một bất ngờ. Lúc ấy, ai cũng nghĩ là nam diễn viên Thành Cát Tư Hãn muốn "chơi lớn", tặng người yêu quà khủng. Ai dè, siêu xe là món quà mà Quách Phú Thành dành tặng cho chính bản thân mình, còn quà cho Hùng Đại Lâm chỉ là một chuyến đi hóng gió mà thôi!

Bên nhau 7 năm, Hùng Đại Lâm chưa từng nhận được món quà tử tế nào từ người tình, lại còn bị ví von là "chiếc giày không vừa chân".

Còn về Phương Viện – người vợ sắp sinh con thứ 3 cho Quách Phú Thành. Sau khi về chung nhà, nàng hot girl được sử dụng biệt thự, siêu xe của chồng nhưng lại chẳng được đứng tên bất cứ tài sản có giá trị nào cả.

Theo trang iFeng, năm xưa, khi tổ chức hôn lễ, Phương Viện không hề nhận được sính lễ từ nhà trai, thậm chí còn chỉ được tổ chức hỗn lễ sơ sài với váy cưới thuê 4000 NDT (1,48 triệu đồng) và 5 bàn tiệc cưới. Trong khi chồng cô chiếm trọn spotlight với bộ vest cao cấp thiết kế riêng có giá trị lên tới 40.000 NDT (148 triệu đồng).

Giới truyền thông từng bắt gặp vợ chồng Thiên vương Cbiz cùng đi dạo ở cửa hàng trang phục bình dân và Quách Phú Thành từ chối không chịu bỏ tiền mua sắm cho vợ. Hay khi cả nhà di chuyển bằng máy bay, Quách Phú Thành luôn ngồi khoang hạng nhất, trong khi vợ và con anh chỉ được ngồi khoang phổ thông.

Mãi đến bây giờ, khi Phương Viện mang thai quý tử, Quách Phú Thành mới chịu "rộng tay" hơn với vợ. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh lần đầu về quê vợ và còn lì xì cho họ hàng, người thân của Phương Viện. Điều này khiến netizen đặt câu hỏi: "Liệu Phương Viện có thể đổi đời nhờ con hay không?".

Nguồn: QQ,163