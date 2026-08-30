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F127 của Hải quân Đức sẽ còn đắt hơn cả các siêu tàu khu trục?

Sao Đỏ
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GD&TĐ - Giá thành của khinh hạm F127 thực sự rất cao, nhưng điều đáng để tìm hiểu là mục đích sử dụng của những con tàu này.

- Ảnh 1.

Mãi đến cuối tháng 6/2026, Đức mới từ bỏ việc đóng các siêu khinh hạm F126, vì chúng quá đắt đỏ - 18 tỷ euro chỉ cho 6 chiếc, tức 3 tỷ euro mỗi tàu. Đây là một trong những lý do quan trọng dẫn đến việc hủy bỏ dự án.

Nhưng giờ đây Đức đã công bố chi phí đóng tàu theo một dự án khác - chúng ta đang nói về các khinh hạm F127 có thể còn đắt hơn cả F126, vốn được dự định trở thành những chiến hạm lớn nhất của Đức kể từ Thế chiến II.

Tờ Defense Express lưu ý thêm, đây chưa phải là giá cuối cùng và chi phí nhiều khả năng còn tăng trong tương lai - và rất có thể lên đến hàng tỷ USD. Ví dụ, chi phí ước tính cho 6 chiếc F126 khi chương trình được triển khai đã "tăng vọt" từ mức chấp nhận được là 8 - 8,5 tỷ euro lên 18 tỷ euro.

Mặc dù như bài báo đã nhận xét chính xác, việc so sánh chi phí của F126 và F127 là hoàn toàn không phù hợp, bởi loại sau sẽ có kích thước lớn hơn, và thậm chí còn được so sánh với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Nhưng quan trọng hơn cả, một phần đáng kể chi phí của các khinh hạm F127 nằm ở hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán tổ hợp Aegis cho các chiến hạm này với chi phí tối đa là 11,9 tỷ USD (10,21 tỷ euro).

- Ảnh 2.

Hình minh họa thiết kế khinh hạm F127 của Thyssenkrupp Marine Systems.

Theo trang tin Hartpunkt, hiện đã có những nghi ngờ về việc liệu Đức có thể thực hiện được dự án khinh hạm F127 hay không, vì theo ước tính sơ bộ, mỗi chiếc tàu sẽ có giá từ 5 đến 6 tỷ euro.

Tức là giá trị trong một hợp đồng chính thức có thể thấp hơn, nhưng cho đến nay, tính đến kế hoạch đóng 8 chiếc F127, chi phí của hệ thống Aegis cho một tàu lên tới 1,2 tỷ euro.

Bài báo đã nhận định rất đúng rằng vấn đề chính không phải là giá thành của một khinh hạm như vậy (và vấn đề này cũng mang tính chính trị), mà đó là cơ hội mà những con tàu này sẽ mang lại trong tương lai - và chúng ta đang nói đến tầm nhìn đến năm 2070, có tính đến thời hạn chế tạo và tuổi thọ hoạt động dự kiến của các khinh hạm F127.

Giá thành cao của F127 liên quan đến khả năng phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo của các quốc gia như Iran hay Liên bang Nga. Vì vậy, yếu tố trên cần được đặt lên hàng đầu khi đánh giá chương trình, và mức giá đắt đỏ nếu thực sự phát huy tác dụng thì cũng đáng để đầu tư.

Theo Defense Express
Tags

f127

Aegis

Thyssenkrupp

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