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F-35B Mỹ gây áp lực cực lớn khi lần đầu hạ cánh sát biên giới Tây Bắc của Nga

Bạch Dương
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Máy bay chiến đấu F-35B thuộc biên chế Thủy quân lục chiến Mỹ đã ghi dấu cột mốc lịch sử khi áp sát biên giới Nga.

Theo tạp chí Military Watch (MW), máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ, nổi bật nhờ khả năng cất cánh thẳng đứng và hạ cánh trên đường băng ngắn, đã lần đầu tiên hạ cánh gần biên giới phía Tây Bắc của Nga.

"Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu F-35B thế hệ thứ năm cho các hoạt động từ đường cao tốc Phần Lan tại Tervo như một phần của cuộc tập trận Ramstein Flag 2026.

Điều này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của Quân đội Mỹ vào các hoạt động tác chiến phân tán, cho phép lực lượng không quân triển khai tiền tuyến tiếp tục hoạt động cách xa các căn cứ không quân lớn", ấn phẩm MW cho biết.

Tạp chí phương Tây nhắc lại F-35B là máy bay chiến đấu sản xuất hàng loạt đắt nhất thế giới (ước tính chi phí khoảng 130 triệu USD) do áp dụng nhiều công nghệ phức tạp hàng đầu.

Tiêm kích F-35B gây áp lực lớn lên biên giới Nga.

Theo ấn phẩm này, F-35B được coi là một trong những loại tiêm kích khó bảo trì nhất, và tầm bay của nó chỉ bằng chưa đến một nửa so với các máy bay chiến đấu Su-57 và Su-34 của Nga.

"Khả năng cơ động của chiếc tiêm kích dành cho hải quân này là tệ nhất trong số tất cả các máy bay chiến đấu thế kỷ 21, khả năng bay siêu âm bị hạn chế nghiêm trọng cùng với khoang chứa vũ khí đặc biệt nhỏ, hạn chế cả loại và số lượng bom đạn mà nó có thể mang theo", Tạp chí MW viết.

Vào tháng 3/2026, trang Breaking Defense sau khi tham khảo các nguồn tin của mình đã cho biết Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-35B thế hệ thứ năm mà không có cả radar AN/APG-81 cũ và radar AN/APG-85 thế hệ mới do Northrop Grumman sản xuất, bởi công việc hiện vẫn chưa hoàn thành.

Theo Military Watch
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