F-35 và hệ thống đánh chặn đổ đến Jordan trong tình hình nóng

Tiêm kích F-35 của Mỹ tại Jordan.

Mỹ đã sẵn sàng

Hãng Sputnik dẫn nguồn từ tờ New York Times đưa tin, những hình ảnh được chụp hôm 20/2 cho thấy có hơn 60 máy bay tấn công, gấp khoảng ba lần số lượng thông thường tại căn cứ Muwaffaq Salti.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, ít nhất 68 máy bay vận tải đã hạ cánh xuống căn cứ này kể từ ngày 15/2. Có thể còn nhiều máy bay chiến đấu khác đang trú ẩn trong hầm.

Ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay chiến đấu tàng hình F-35, hiện đại hơn so với những máy bay thường đóng tại căn cứ này. Một số máy bay không người lái và trực thăng, cũng như các hệ thống phòng không mới cũng đã được phát hiện.

Các quan chức Jordan cho biết với tờ báo rằng máy bay và thiết bị của Mỹ được đóng tại căn cứ này như một phần của thỏa thuận quốc phòng với Mỹ.

Vào tháng Giêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một "hạm đội khổng lồ" đang tiến về phía Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng Tehran sẽ đồng ý đàm phán và ký kết một thỏa thuận "công bằng và bình đẳng" liên quan đến việc từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Iran trong tương lai sẽ "tồi tệ hơn nhiều" so với những lần trước.

Cách Iran phòng ngừa

Trước hàng loạt động thái của Mỹ, Iran đang khẩn trương xây dựng lại nhiều công trình bị hư hại tại khu công nghiệp Hafte Tir, gần thành phố miền trung Isfahan. Đây là địa điểm Iran chế tạo các bộ phận của máy ly tâm để làm giàu uranium và bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vào tháng 10/2025.

"Iran đang khôi phục chương trình hạt nhân và tên lửa nhanh hơn những gì Israel tuyên bố trong chiến dịch Sư tử Trỗi dậy tháng 6/2025", Jeffrey Lewis, chuyên gia về an ninh toàn cầu của Đại học Middlebury có trụ sở ở Mỹ, nhận định.

Học giả này cho biết thêm: "Tốc độ tái thiết cho thấy Iran có thể đã thay thế những thiết bị hư hại hoặc chuyển chúng vào hầm an toàn trước khi bị tấn công".

Cuộc xung đột với Israel năm ngoái cũng phơi bày điểm yếu trong cấu trúc chỉ huy của Iran. Kể từ đó, Iran tăng cường quyền lực của Hội đồng An ninh Tối cao được lãnh đạo bởi Ali Larijani, quan chức thân cận của lãnh tụ Ali Khamenei, để điều hành đất nước trong thời chiến.

Ali Shamkhani, cựu tư lệnh Iran sống sót sau vụ ám sát hụt của Israel tháng 6/2025, được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng Quốc phòng trong tháng này. Ông Shamkhani đảm nhận nhiệm vụ tăng cường toàn diện công tác chuẩn bị quốc phòng và phát triển cơ chế đối phó mối đe dọa mới nổi.

Trong lúc đàm phán với Mỹ diễn ra tại Geneva, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phong tỏa một phần eo biển Hormuz trong vài giờ để diễn tập. Iran nhiều lần đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 1/5 sản lượng dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày, nếu căng thẳng với phương Tây leo thang.

Hải quân Iran ngày 19/2 cũng tổ chức diễn tập chung với Nga ở vịnh Oman và phía Bắc Ấn Độ Dương, trong đó có khoa mục giành lại một con tàu bị cướp.

Hai xuồng vũ trang của Iran đầu tháng 2 tiếp cận một tàu chở dầu treo cờ Mỹ song không chặn bắt được phương tiện. Cùng ngày, tiêm kích F-35C thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln hạ một UAV của Iran bay gần chiến hạm này.

Các chuyên gia nhận định Tehran đang gửi thông điệp tới Washington trong lúc Mỹ điều lực lượng tới khu vực chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng. Theo Vali Nasr, giáo sư tại Đại học Johns Hopkins, chiến thuật của Iran là thuyết phục Mỹ rằng chiến sự sẽ rất tốn kém.

"Điều này không giống như xung đột hồi tháng 6/2025 hay chiến dịch bắt lãnh đạo Venezuela. Mỹ sẽ phải đối mặt với những tổn thất nhất định và phải cân nhắc kỹ điều này trước khi thực sự tấn công Iran", ông Nasr nhận định.