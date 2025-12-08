Rạng sáng 8/12, tiếng pháo vang lên tại biên giới Thái Lan – Campuchia, báo hiệu nguy cơ sụp đổ của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì chỉ hai tháng trước. Hai bên đồng loạt cáo buộc nhau tấn công dọc tuyến biên giới tranh chấp.

Theo CNN, Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, cho biết hôm 8/12 rằng Thái Lan đã tiến hành không kích dọc biên giới với Campuchia sau khi cả hai nước tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Phía Thái Lan nói các cuộc không kích nhằm đáp trả một vụ tấn công trước đó khiến một binh sĩ Thái thiệt mạng và hai người khác bị thương. “Mục tiêu là các vị trí hỗ trợ vũ khí của Campuchia tại khu vực đèo Chong An Ma, vì từ đó họ đã dùng pháo binh và súng cối tấn công Căn cứ Anupong, khiến một binh sĩ tử vong và hai người bị thương”, Thiếu tướng Winthai Suvaree cho biết.

Quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia bắt đầu tấn công vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8/12. Theo Bangkok Post, Campuchia liên tục bắn súng trường và hỏa lực gián tiếp vào khu vực Chong An Ma thuộc huyện Nam Yuen, Ubon Ratchathani, từ 5 giờ 05. Quân đội Thái đã bắn trả, đồng thời điều máy bay chiến đấu tấn công nhiều vị trí quân sự của Campuchia nhằm ngăn chặn các đợt tấn công.

Báo Thái Lan cho biết Campuchia dường như đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn từ đêm Chủ Nhật đến sáng sớm Thứ Hai. Quân khu 2 báo cáo rằng từ 10 giờ tối Thứ Bảy, Campuchia triển khai xe tăng và hệ thống phóng tên lửa đa nòng RM-70, BM-21 tại nhiều điểm dọc biên giới.

Theo Nation Thailand, Không quân Hoàng gia Thái Lan xác nhận các máy bay chiến đấu F-16 đã được triển khai để yểm trợ trên không cho các đơn vị mặt đất. Các máy bay này được giao nhiệm vụ tấn công các vị trí pháo binh của Campuchia đang bắn vào lãnh thổ Thái Lan, và các hoạt động hiện đang được tiến hành.

Ở chiều ngược lại, theo Khmer Times, ngày 8/12 Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan mở loạt cuộc tấn công “tàn bạo” nhằm vào lực lượng Campuchia tại tỉnh Preah Vihear, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận hòa bình song phương được ký chỉ sáu tuần trước.

Campuchia cho biết từ khoảng 5h04, quân đội Thái Lan đã nổ súng vào lực lượng Campuchia tại khu vực An Ses, rồi tấn công đền Ta Moan Thom bằng xe tăng và tiếp tục bắn vào khu vực đền Preah Vihear. Bộ này khẳng định lực lượng Campuchia “kiềm chế tối đa” và không bắn trả, nhấn mạnh cam kết giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. Các chỉ huy Campuchia được cho là đang theo dõi tình hình “cảnh giác và hết sức thận trọng”.

Campuchia cũng bác bỏ cáo buộc từ Quân khu 2 Thái Lan về việc triển khai vũ khí hạng nặng dọc biên giới, gọi đây là “thông tin sai lệch” nhằm kích động căng thẳng không cần thiết. “Tuyên bố của Quân đoàn 2 Thái Lan và những gì truyền thông Thái Lan lặp lại là sai sự thật”, Bộ Quốc phòng Campuchia nêu rõ. “Campuchia không có hành động nào vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hay Tuyên bố chung về Hòa bình giữa hai nước.”

Thái Lan và Campuchia từng trải qua xung đột biên giới kéo dài năm ngày vào tháng 7, khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 200.000 người ở cả hai bên phải sơ tán. Một lệnh ngừng bắn ban đầu được hai bên thống nhất ngày 28/7 sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và lãnh đạo hai nước. Đến cuối tháng 10, Thái Lan và Campuchia ký tuyên bố ngừng bắn mở rộng tại Kuala Lumpur, với sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tuy nhiên, chưa đầy hai tuần sau, thỏa thuận bắt đầu rạn nứt. Thái Lan tuyên bố đình chỉ tiến trình thực hiện thỏa thuận sau khi một vụ nổ mìn ở biên giới khiến một số binh sĩ nước này bị thương. Hai nước từng nhiều lần giao tranh ngắn trong các thập kỷ gần đây do tranh chấp biên giới, và đợt giao tranh lần này là một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất nhiều năm qua. Hai bên tiếp tục cáo buộc nhau khơi mào xung đột và chịu trách nhiệm cho các cuộc đụng độ.

