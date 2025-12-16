F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay không người lái lạ trên Biển Đen

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã chặn bắt một máy bay không người lái chưa xác định trên Biển Đen.

Thông tin này được nêu trong một thông cáo báo chí chính thức từ Bộ Quốc phòng nước này.

Đáng chú ý là mục tiêu trên không đang tiếp cận không phận Thổ Nhĩ Kỳ từ hướng Biển Đen, đã được phát hiện kịp thời và kiểm soát trong khuôn khổ các quy trình giám sát không phận tiêu chuẩn.

Để đảm bảo an ninh không phận, các máy bay chiến đấu F-16 dưới sự kiểm soát của NATO và Bộ Tư lệnh Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vào hoạt động ứng phó.

Trong quá trình nhận dạng, giới chức quân sự địa phương xác định mục tiêu là một máy bay không người lái đã mất kiểm soát.

Để ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra, máy bay không người lái đã bị bắn hạ và phá hủy trong khu vực an toàn nằm ngoài khu dân cư. Loại thiết bị, và cả quốc tịch của nó không được nêu rõ.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra hành động cứng rắn trên Biển Đen.

Trong những ngày gần đây, hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã được cả Nga và Ukraine thực hiện nhằm vào các mục tiêu bên bờ biển Đen, cho nên chiếc UAV đi lạc khả năng cao thuộc về hai quốc gia này.

Trước đó vào ngày 1 tháng 10, các chuyên gia công binh thuộc Lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành vụ nổ có kiểm soát một xuồng không người lái cảm tử Magura v5 của Ukraine bị mắc kẹt trên biển.

Đây không phải là lần đầu tiên phương tiện không người lái chiến đấu trôi dạt tới bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2024, một xuồng không người lái chiến đấu hải quân gắn trên mô tô nước đã đi lạc vào Biển Đen.