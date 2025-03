Ông Trần Anh Thắng, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Eximbank

Tại hội thảo Cơ hội đầu tư trong bối cảnh mới hôm 19/3, ông Trần Anh Thắng, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Eximbank cho biết sự cạnh tranh của các ngân hàng truyền thống với tài chính số rất khốc liệt. Xét về hiệu quả, các ngân hàng hiện không hiệu quả bằng công ty công nghệ tài chính (Fintech).

"Về tài chính số, một công ty tài chính có nợ xấu khoảng 8% với đơn vị có chất lượng quản lý tài sản tốt. Với ngân hàng, quy định mức nợ xấu khoảng 3%, song thực tế chúng ta cũng biết rất khó quản lý nợ xấu dưới mức này.

Trước đây chúng tôi hình dung ngân hàng kinh doanh độc quyền về tiền, song giờ đây rõ ràng chúng tôi phải chia sẻ mảnh đất này với các công ty fintech. Đây rõ ràng là cơ hội cộng hưởng, ngân hàng và công ty fintech cùng kinh doanh về tiền nhưng tốc độ các công ty fintech nhanh hơn hẳn", ông Thắng nêu thực tế.

Lý giải cụ thể hơn, lãnh đạo Eximbank cho biết tốc độ thay đổi của các Fintech giai đoạn 2023-2024 gấp 5 lần so với ngân hàng. Các ngân hàng mất 3-6 tháng mới có thể thay đổi một công nghệ trong khi các đơn vị Fintech lớn chỉ cần 2 tuần để ra công nghệ mới.

Như vậy, nếu xét về mặt công nghệ, cơ hội đầu tư của các công ty Fintech rất nhiều, đặc biệt về lĩnh vực kinh doanh tài chính số. Tuy vậy hiện nay với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng cho ngành ngân hàng có cơ hội này. Ông Thắng cho biết ngân hàng Eximbank sẵn sàng đầu tư vào công nghệ, tài chính số, tài chính hóa và ứng dụng AI vào tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

"Nhiều năm trở lại đây, nhiều ngân hàng đầu tư vào công nghệ số và tài chính số. Cũng có một vài ngân hàng thành công, nhưng đa phần nhà băng thất bại do dùng "cloud computing", tức đưa dữ liệu lên cloud với hi vọng tạo ra các giải pháp tài chính. Nhưng sau đó do một số vấn đề bảo mật, khúc mắc trong vấn đề triển khai kỹ thuật nên sau đó ngân hàng lại phải đưa dữ liệu xuống và dùng server vật lý. Đó là khó khăn cho ngành ngân hàng", ông Thắng nêu thực tế.

Việc ứng dụng công nghệ giúp Eximbank cắt giảm tới 1.000 nhân sự trong chưa đầy nửa năm.

Lãnh đạo Eximbank cho biết các công ty Fintech hiện nay gần như không đứng một mình mà liên kết với ngân hàng, các công ty tài chính chứng khoán… Các ngân hàng cũng chấp nhận rằng đây không phải là ngành kinh doanh độc quyền nữa và sẵn sàng chia sẻ nguồn tài nguyên với công ty tài chính.

Trong năm 2024 vừa qua, lãnh đạo Eximbank cho biết đã thành lập quỹ đầu tư 1.200 tỷ đồng để phát triển công nghệ blockchain và AI, nhằm cải tiến công nghệ trong ngân hàng. Dù mới triển khai 6 tháng (từ tháng 8/2024 đến nay) nhưng các công nghệ mới đem lại kết quả rất lớn. Đây không chỉ là cơ hội đầu tư, việc tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp cũng mang lại cho ngân hàng nhiều cơ hội lớn khác.

"Trong 4-5 tháng qua, chúng tôi đưa các công nghệ Robotic process automation (RPA- tự động hóa quy trình bằng robot) vào, xử lý bằng công nghệ AI và Gen AI, mặc dù cán bộ công nhân viên có vẻ hơi buồn vì sau 5 tháng triển khai đã giảm 1.000 nhân sự trên toàn ngân hàng. Nhưng nếu không đưa AI và Gen AI vào thì mỗi ngày chúng ta phải tiếp cận với số lượng nhân sự rất lớn", ông Tuấn cho biết.

Vị này cũng tiết lộ Eximbank đã kí hợp tác độc quyền với một tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam để chuyển đổi số, công nghệ hóa. Tuy nhiên khi triển khai cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ông cho biết cơ hội để doanh nghiệp công nghệ nhỏ hợp tác với ngân hàng rất lớn. Bởi có nhiều mảng, sản phẩm trong ngân hàng đang thiếu công nghệ nhưng các công ty công nghệ lớn không gia công phần mềm đó.

"Cơ hội cho các công ty vừa và nhỏ, các đơn vị fintech, tài chính số, tài sản ảo hay đơn vị liên quan đến công nghệ AI, blockchain để cung cấp cho ngân hàng, công ty chứng khoán hay công ty tài chính là rất lớn", ông Thắng nhấn mạnh.