EVNHANOI tiếp tục cảnh báo khẩn: Người dân tuyệt đối không đăng tải thứ này lên mạng!

Trong kỷ nguyên số, việc chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là những mối nguy hại tiềm ẩn về an toàn thông tin, đặc biệt khi thói quen công khai hóa đơn, thông báo tiền điện đang ngày càng trở nên phổ biến.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã phát đi lời cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên đăng tải công khai các giấy tờ liên quan đến hợp đồng hay hóa đơn điện lên các nền tảng trực tuyến.

Rủi ro từ những thông tin tưởng chừng "vô hại"

Những thông tin trên hóa đơn điện, dù tưởng chừng đơn giản, lại chứa đựng nhiều dữ liệu quan trọng và nhạy cảm. Chúng bao gồm họ tên, địa chỉ, mã khách hàng, số hợp đồng, và lịch sử sử dụng điện. Những thông tin này, khi bị lộ, có thể trở thành công cụ đắc lực cho các đối tượng xấu. Kẻ gian có thể lợi dụng những dữ liệu này để:

Mạo danh và lừa đảo: Bằng cách sử dụng các thông tin cá nhân bị lộ, kẻ lừa đảo có thể giả danh nhân viên điện lực, liên hệ trực tiếp với người dùng qua điện thoại, email hoặc tin nhắn.

Thực hiện các chiêu trò tinh vi: Gần đây, đã có nhiều trường hợp khách hàng bị lừa đảo theo các kịch bản ngày càng phức tạp. Các đối tượng xấu thường yêu cầu khách hàng chuyển tiền ngay lập tức để tránh bị cắt điện, hoặc gửi tin nhắn, email với nội dung đe dọa. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân vào dịch vụ điện lực.

Những hành động bảo vệ bản thân

Để bảo vệ thông tin cá nhân và tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, EVNHANOI đưa ra những khuyến cáo quan trọng sau:

Tuyệt đối không công khai hóa đơn điện: Hạn chế tối đa việc đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện trên các trang mạng xã hội. Nếu có nhu cầu chia sẻ vì bất kỳ lý do nào, hãy đảm bảo che mờ toàn bộ các thông tin nhạy cảm như họ tên, địa chỉ, mã khách hàng, và số hợp đồng.

Cẩn trọng với các yêu cầu chuyển tiền: EVNHANOI không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua các tài khoản cá nhân, tin nhắn, email không chính thức. Mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện thông qua các kênh chính thức của Tổng công ty.

Không cung cấp thông tin nhạy cảm: Không cung cấp thông tin cá nhân, mã khách hàng hoặc các dữ liệu quan trọng khác cho bất kỳ số điện thoại, email hay tài khoản mạng xã hội lạ nào.

Chủ động xác minh thông tin: Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn hoặc email có dấu hiệu bất thường, hãy chủ động liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua số điện thoại chính thức để xác minh thông tin. EVNHANOI khẳng định, mọi thông tin chính thống đều được truyền tải qua các kênh: website evnhanoi.vn, ứng dụng EVNHANOI, Fanpage EVN HANOI chính thức hoặc Tổng đài CSKH 19001288 hoạt động 24/7. Khi cần làm việc trực tiếp, nhân viên ngành điện luôn mặc đồng phục và mang thẻ ngành theo quy định.

Việc nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân chính là chìa khóa để bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro trong không gian mạng. Hãy luôn cẩn trọng và hành động thông minh để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.