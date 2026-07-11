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EVN tăng giá điện từ 2% phải xin ý kiến

Luân Dũng
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Trong trường hợp cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ hiện hành, EVN phải lập hồ sơ và báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Ngày 9/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 278/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025 quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Theo quy định mới, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân sau khi tính toán các chi phí mà giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

EVN tăng giá điện từ 2% phải xin ý kiến Bộ Công Thương.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân sau tính toán giảm từ 1% trở lên hoặc cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ hiện hành, EVN lập hồ sơ và báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Công Thương có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. EVN quyết định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân sau khi Bộ Công Thương có ý kiến bằng văn bản.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Nghị định số 278/2026 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh giảm mà EVN không điều chỉnh giảm, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu EVN điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân. EVN có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Công Thương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp phát hiện có sai sót về kết quả tính toán giá điện, Bộ Công Thương có trách nhiệm yêu cầu EVN điều chỉnh phương án giá bán lẻ điện bình quân. EVN phải thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Công Thương trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Chính phủ cũng yêu cầu hằng năm EVN phải có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương chi phí thực tế thực hiện. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra chi phí thực tế thực hiện.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện có sai sót về kết quả tính toán giá bán lẻ điện bình quân, EVN có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh phương án giá bán lẻ điện bình quân trong các lần điều chỉnh tiếp theo.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 9/7/2026.

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