EVN là doanh nghiệp duy nhất tại Đông Nam Á làm được điều này

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Tập đoàn đang tập trung triển khai các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các thành tựu khoa học, công nghệ vào trong hoạt động sản xuất, cung ứng điện, tự động hóa lưới điện… góp phần đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Trong đó, nhiều công trình nguồn và lưới điện quy mô lớn, phức tạp đã được đội ngũ cán bộ, kỹ sư trong nước thiết kế và tổ chức quản lý thi công, tiêu biểu như các Nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu, các đường dây, trạm biến áp siêu cao áp 500kV.

Công nghệ tự động hóa điều khiển, kỹ thuật số được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và vận hành hệ thống điện, thị trường điện, đã thực hiện điều khiển xa không cần người trực đối 100% các TBA 110kV và 82% các TBA 220kV. Các dịch vụ điện có nhiều đổi mới, 100% dịch vụ điện lực đã kết nối trực tuyến. EVN là doanh nghiệp duy nhất tại Đông Nam Á sản xuất được Máy biến áp 500kV và đang mở rộng ra các sản phẩm công nghệ cao khác thay thế cho nhập khẩu.

Ngoài các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên, EVN thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng như: khắc phục hậu quả thiên tai bị thiệt hại do bão lũ; tham gia chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát; Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, trang thiết bị đồ dùng học tập, trường học; thực hiện các công trình Thắp sáng đường quê ở các địa phương; tặng quà, hỗ trợ người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Dù Tập đoàn còn khó khăn, nhưng riêng giai đoạn 2020-2025, tổng kinh phí EVN thực hiện an sinh xã hội trực tiếp là 1.262,2 tỷ đồng.

Ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định "Nhà nước kiến tạo thể chế, chính sách đột phá và kiểm soát hạ tầng năng lượng chiến lược; người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phát triển năng lượng quốc gia, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, khu vực tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước, là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Phát triển năng lượng được ưu tiên cao nhất để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới, thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước".

Nhiệm vụ đặt ra cho ngành Điện trong thời gian tới hết sức thách thức. Nhưng với truyền thống nỗ lực vượt khó vươn lên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ quyết tâm tìm mọi giải pháp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Chính phủ giao với mục tiêu đảm bảo vững chắc cung ứng điện phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước.

EVN cũng đang đặt ra những mục tiêu tham vọng từ nay đến 2030 để trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, ngang tầm với các Tập đoàn lớn trên thế giới. EVN sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa quản trị, phát triển và làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, đạt top 3 ASEAN và phấn đấu mục tiêu trở thành một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) vào năm 2030 nếu được Chính phủ và các Bộ ngành hỗ trợ, ủng hộ.



