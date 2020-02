Everon phát miễn phí 50.000 khẩu trang vải, Vinatex ra mắt khẩu trang diệt khuẩn tái sử dụng 30 lần giá 7.000 đồng/chiếc

Trong bối cảnh nhiều nhà thuốc đầu cơ găm hàng khẩu trang và đẩy giá lên cao, tình trạng khan hiếm khẩu trang đã khiến nhiều người dân phải mua khẩu trang với giá gấp 5 lần thông thường, nhiều doanh nghiệp dệt may đã chung tay vì cộng đồng. Các sản phẩm này đa phần phát sinh thêm trong chiến dịch chống virus Corona, không phải là sản phẩm chính của công ty từ trước tới nay.

Bộ Y tế cho rằng mọi người có thể dùng khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế thông thường. Chỉ với người trực tiếp chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân nhiễm corona hoặc những người đi vào ổ dịch cần trang bị khẩu trang chuyên dụng N95 và các loại khẩu trang chuyên dụng đặc biệt khác.

Everon phát miễn phí 50.000 khẩu trang vải

Chúng tay cùng cộng đồng ngăn ngừa dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, CTCP Everpia, chủ sở hữu nhãn hàng chăn ga gối đệm Everon đã tổ chức chương trình phát miễn phí 50.000 khẩu trang vải tại tất cả các hệ thống showroom và đại lý chính thức khu vực phía Bắc.

50.000 chiếc khẩu trang được phát ở hơn 100 điểm. Hà Nội bắt đầu phát từ ngày 4/2 và các tỉnh thành khác phát từ ngày 6/2/2020. Không cần phải là khách hàng của Everon, mỗi người dân vào bất cứ showroom nào cũng sẽ được phát 2 chiếc khẩu trang bất kỳ.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Everpia cho biết phía công ty có sẵn nguyên liệu và lao động nên hỗ trợ cộng đồng chống dịch. Khẩu trang vải giặt hàng ngày có thể ngăn ngừa được dịch tiết.

Everpia ngoài việc phát cho khách hàng, công ty trang bị miễn phí cho nhân viên để các nhân viên có thể tự bảo vệ mình, trong thời gian làm việc đều phải đeo khẩu trang. Công nhân nào có dấu hiệu sốt, khuyến cáo nhân viên nghỉ hoặc công ty sẽ hỗ trợ xe đưa đi khám nếu có nhu cầu.

Về vấn đề nguyên liệu chuẩn bị cho sản xuất, hiện tại không phải là mùa vụ của công ty nên dịch cúm Corona không ảnh hưởng quá nhiều đến Everpia. Đại diện công ty cho biết, thường công ty ra mắt bộ sưu tập mới vào khoảng tháng 6-7, do đó việc nhập vải và đặt sản xuất cho bộ sưu tập mới thường rơi vào tháng 5 do liên quan đến vấn đề bảo mật mẫu trong năm. Còn với mặt hàng bông tấm mùa vụ rơi từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, do đó công ty đã nhập xơ từ tháng 6 đến tháng 9 năm trước. Nguồn nguyên liệu chính của Everpia nhập phần lớn từ Hàn Quốc và xuất khẩu chăn ga sang Hàn và Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, do đó công ty không bị ảnh hưởng nhiều.

Vinatex sẽ phát miễn phí nửa triệu khẩu trang kháng khuẩn có thể tái sử dụng 30 lần

Với kinh nghiệm 30 năm sản xuất – xuất khẩu sang Thị trường Nhật Bản, Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) cùng công ty con là công ty dệt kim Đông Xuân đã sản xuất ra loại khẩu trang có tính kháng khuẩn theo công nghệ tiêu chuẩn Nhật Bản. Sản phẩm khẩu trang của Công ty bằng vải dệt kim có 2 lớp, trong đó có một lớp kháng khuẩn, tái sử dụng khoản 30 lần giặt, có thể sử dụng trong phòng dịch. Nguyên liệu hoàn toàn do Công ty tự chủ sản xuất. Giá bán lẻ là 7.000 đồng/chiếc, mức giá tương đương chi phí sản xuất.

Dây chuyền sản xuất cùa Dệt kim Đông xuân

Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) khẳng định, đơn vị có thể đảm bảo nguồn cung vải và cung ứng ra thị trường từ 300.000-400.000 sản phẩm/ngày.

Theo thông tin trả lời trên báo đầu tư Báo Đầu Tư, lãnh đạo Vinatex cho biết theo kế hoạch, trong 10 ngày tới tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên như May 10, Hanosimex, Tổng công ty May Hưng Yên, Tổng công ty Dệt May Hòa Thọ, Dệt May Huế, May Đồng Nai… sẽ cấp phát miễn phí cho người lao động và nhân dân nửa triệu chiếc khẩu trang tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành nơi có nhà máy, doanh nghiệp trú đóng.

Lớp kháng khuẩn của khẩu trang có tác dụng trong 30 lần giặt