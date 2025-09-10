Everest, CR-V, Santa Fe, Carnival, Kodiaq đua tranh giải Xe Gia đình của năm, hạng 1-2 tỷ đồng

Car Choice Awards (CCA) 2025 trở lại với chủ đề “Vươn mình Bứt tốc” cùng 11 hạng mục giải thưởng. Trong đó, nhóm xe dành cho gia đình tiếp tục được mở rộng và chia nhỏ theo tầm giá, phản ánh đúng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt.

Ở hạng mục “Xe Gia đình của năm - Hạng 1-2 tỷ đồng”, Hội đồng Thẩm định chuyên môn đã chấm điểm, từ đó đưa ra 5 mẫu xe có điểm số cao nhất, gồm Ford Everest, Honda CR-V e:HEV RS, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Skoda Kodiaq (danh sách đang được xếp lại theo thứ tự bảng chữ cái để đảm bảo tính khách quan).

Đây đều là những cái tên hội tụ nhiều yếu tố quan trọng với một chiếc xe gia đình: Không gian rộng rãi, đầy đủ trang bị tiện nghi cao cấp, nhiều tính năng an toàn tiên tiến, khả năng vận hành tối ưu. Tất cả các mẫu xe được chọn cho thấy sự đa dạng, từ CUV/SUV đến MPV; các tùy chọn động cơ đều được đánh giá cao, từ xăng, hybrid đến điện.

Ford Everest

Ford Everest là mẫu SUV duy nhất trong danh sách này. Xe dài 4.914mm, rộng 1.923mm, cao 1.842mm, trục cơ sở 2.900mm và gầm cao 200mm. Kích thước này giúp xe đủ rộng rãi cho cả gia đình. Đặc biệt, với những người thích đi xa, Everest sở hữu khoang hành lý 567 lít, và có thể nâng lên tới 1.823 lít.

Everest tại Việt Nam có 6 phiên bản, giá bán 1,099-1,552 tỷ đồng. Trong đó, phiên bản Platinum cao nhất có ghế ngồi bọc da, có chỉ thêu họa tiết cao cấp, hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng, dàn âm thanh Bang & Olufsen. Đồng hồ hiển thị dạng màn hình kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình giải trí 12 inch đặt dọc, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp đóng mở điện…

Về vận hành, Ford Everest sử dụng động cơ diesel 2.0L, cho ra 2 mức khác nhau gồm 170 mã lực, 405Nm, hộp số tự động 6 cấp và 210 mã lực, 500Nm, hộp số tự động 10 cấp. Hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu.

Honda CR-V e:HEV RS

Honda CR-V e:HEV RS là phiên bản CR-V duy nhất được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trong khi 3 phiên bản còn lại đều lắp ráp trong nước. Xe có kích thước 4.691 x 1.866 x 1.681, trục cơ sở 2.701 mm, gầm cao 198mm, mang lại không gian đủ rộng cho gia đình 4-5 người và thoải mái khi đi đường dài.

Nội thất Honda CR-V 2024 có ghế ngồi bọc da toàn bộ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ 4 hướng. Vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Đồng hồ hiển thị sau vô-lăng dạng kỹ thuật số với màn hình 10,2 inch sau vô lăng. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch, kết nối Apple CarPlay không dây đi kèm 12 loa Bose.

Honda CR-V e:HEV RS là mẫu xe duy nhất sử dụng động cơ hybrid trong danh sách này. Cụ thể, động cơ xăng 2.0L mạnh 146 mã lực và mô-tơ điện mạnh 181 mã lực, tổng công suất khi kết hợp là 204 mã lực. Nhờ đó, xe có mức ăn xăng trong điều kiện đường hỗn hợp chỉ là 4,95 lít/100km.

Về an toàn, Honda CR-V e:HEV RS được trang bị gói an toàn Honda Sensing với các tính năng bao gồm: Phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng bao gồm tốc độ thấp, giảm thiểu lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, đèn pha tự động thích ứng…

Xe hiện có giá bán 1,259 tỷ đồng. Mẫu xe này cũng từng đạt được giải “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” tại Car Choice Awards 2024.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe có kích thước 4.830 x 1.900 x 1.720 (mm), trục cơ sở 2.815 mm và khoảng sáng gầm 177 mm. Những con số này vừa đủ rộng cho gia đình với 7 người ngồi. Khoang hành lý dung tích lên tới 750 lít đáp ứng thoải mái nhu cầu chở đồ cho các chuyến đi cuối tuần.

Xe nổi bật với nhiều tiện nghi cao cấp: ghế bọc da Nappa, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và dàn âm thanh Bose 12 loa.

Về an toàn, Santa Fe sở hữu gói Hyundai Smartsense gồm: Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA), Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA), Kiểm soát ổn định thân xe (VSM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA), Ðèn pha tự động thích ứng (AHB).

Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe có 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, bản máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên mạnh 194PS, 246Nm; bản 2.5L tăng áp mạnh 281PS, 422Nm. Giá bán của xe là 1,069 - 1,365 tỷ đồng.

Kia Carnival

Kia Carnival là mẫu MPV duy nhất trong danh sách này. Xe có 5 phiên bản, giá bán 1,299 - 1,849 tỷ đồng. Với không gian 7-8 chỗ thực thụ tùy phiên bản, hàng ghế cuối đủ rộng cho người lớn, mẫu xe này hướng trực tiếp tới các gia đình đông thành viên.

Bản HEV kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 242 mã lực, vừa tiết kiệm nhiên liệu trong phố, vừa vận hành êm ái là lợi thế rõ rệt khi di chuyển hằng ngày cùng gia đình.

Tiện nghi đáng chú ý gồm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch kết nối không dây đi kèm 12 loa Bose, cửa gió cho cả 3 hàng ghế, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, sạc không dây, hàng ghế thứ nhất và thứ hai chỉnh điện, rèm che nắng cho 2 hàng ghế sau…

Về an toàn, hầu hết mọi phiên bản đều có gói công nghệ ADAS. Các tính năng bao gồm: Ga tự động thích ứng, Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo và hỗ trợ theo làn đường, Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước 2.0, Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi, Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe, Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn, Cảnh báo người lái mất tập trung, Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau, Công nghệ kiểm soát chuyển động dành riêng cho xe Hybrid giúp ổn định và giảm xóc E-VMC.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq là mẫu xe đến từ châu Âu duy nhất trong danh sách này. Xe có kích thước 4.758 x 1.864 x 1.678 (mm), trục cơ sở 2.791mm, khoảng sáng gầm 187mm, đủ rộng cho một gia đình có 5 người.

Nội thất có đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số kích thước 10 inch, màn hình giải trí trung tâm 13 inch đi kèm dàn âm thanh 14 loa Canton. Bản Sportline có ghế ngồi bọc da Alcantara, bản Premium bọc da cao tốc, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng và điều chỉnh đệm đỡ đùi, điều hòa 3 vùng độc lập.

Về vận hành, xe sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp công suất 190PS, mô-men xoắn 320Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DSG. Một số tính năng an toàn đáng chú ý gồm camera 360 độ, cảnh báo khi người lái buồn ngủ, hệ thống chủ động bảo vệ hành khách khi va chạm, đèn pha thích ứng. Điều đáng tiếc là xe chưa có gói công nghệ ADAS.

Xe hiện có giá bán 1,45 tỷ đồng cho phiên bản Premium và 1,495 tỷ đồng cho phiên bản Sportline.

