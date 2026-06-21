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EU yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không cung cấp khí đốt của Nga cho liên minh

Hoàng Vân
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Liên minh châu Âu (EU) kiên quyết yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp khí đốt cho các nước thành viên theo các hợp đồng mới không được có nguồn gốc từ Nga

Đường ống Thổ Nhĩ Kỳ.

Yêu cầu này của EU được hãng tin Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cho biết.

Bà Reiche đồng thời lưu ý, Thổ Nhĩ Kỳ tính đến tầm quan trọng mà EU đặt ra "trong việc tự chủ nguồn cung hàng hóa từ Nga".

Tuy nhiên, vị bộ trưởng cũng nói rõ, việc thay thế nguồn cung từ Nga là điều không thể thực hiện ngay lập tức, cả về mặt kinh tế lẫn về mặt nguồn lực sẵn có.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến yêu cầu này của EU.

Ngày 26/1/2026, Hội đồng EU đã cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga từ năm 2027 và khí đốt qua đường ống từ ngày 30/9/2027.

Lệnh cấm nhập khẩu LNG theo hợp đồng ngắn hạn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, và các hợp đồng ngắn hạn cung cấp khí đốt qua đường ống phải được hoàn tất trước 17/6/2026.

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn dữ liệu của ENTSOG (Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu) đưa tin, nguồn cung khí đốt qua đường ống Turkish Stream (Đường ống Thổ Nhĩ Kỳ) đến châu Âu năm 2025 đã tăng 8,3% lên mức kỷ lục 18,1 tỷ m3 (bcm).

Đến cuối năm 2025, Nga đã tăng nguồn cung khí đốt qua đường ống cho Thổ Nhĩ Kỳ lên 21,2 bcm.

Nga cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hai đường ống chạy xuyên Biển Đen: Đường ống Xanh (Blue Stream) và Đường ống Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream).

Theo TASS
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