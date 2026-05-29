Trong thông báo đăng trên kênh Telegram, cơ quan ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Đi ngược lại mong muốn của Tổng thống Mỹ trong việc “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”, các lãnh đạo EU và NATO, trong đó có Anh, đang tìm cách kéo Mỹ vào những kế hoạch nhằm gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga”.

Đại sứ quán Nga cũng cáo buộc phương Tây nhắm mắt làm ngơ trước các hành vi vi phạm nhân quyền, việc cố ý khiến dân thường Nga thiệt mạng, tôn vinh các phần tử phát xít và sự đồng lõa của họ, cũng như tình trạng tham nhũng tràn lan tại Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga đã nhiều lần cố gắng cảnh báo phương Tây.

Bà cho biết Nga từng đưa ra các giải pháp để xử lý vấn đề, đồng thời cảnh báo về những hệ quả nghiêm trọng do sự thao túng mang tính phá hoại, thay đổi chế độ chính trị và các cuộc cách mạng màu gây ra.