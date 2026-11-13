EU trả cho Nga khoản tiền gần 10 tỷ USD

Chỉ còn hơn 50 ngày nữa là lệnh cấm LNG Nga của EU có hiệu lực.

Liên minh châu Âu (EU) đã chi khoảng 8,7 tỷ euro (9,6 tỷ USD) để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các dự án ở Bắc Cực của Nga trong 10 tháng đầu năm 2026, cao hơn 21% so với tổng giá trị nhập khẩu ước tính của cả năm 2025. Số liệu do tổ chức vận động môi trường Urgewald công bố.

Trong bối cảnh Brussels chuẩn bị cấm nhập khẩu LNG Nga từ ngày 1/1/2027, các nhà nhập khẩu châu Âu vẫn tiếp tục mang lại nguồn thu lớn cho Moscow, bất chấp những cam kết chính trị nhiều lần về việc chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Urgewald phân tích dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Kpler, cho thấy các cảng EU đã tiếp nhận 12,89 triệu tấn LNG từ dự án Yamal của Nga trong giai đoạn tháng 1-10, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chiếm 81% tổng lượng LNG xuất khẩu từ Yamal trên toàn cầu.

Châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực của Yamal, một trong những dự án khí đốt trọng điểm của Nga tại Bắc Cực, dù các lãnh đạo EU nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Trong 10 tháng, trung bình cứ khoảng 1,7 ngày lại có một chuyến tàu chở LNG từ Yamal cập cảng châu Âu.Chỉ còn 50 ngày trước khi lệnh cấm nhập khẩu LNG Nga theo các hợp đồng dài hạn hiện hành có hiệu lực, lượng mua của EU vẫn tăng.Chi phí nhập khẩu tăng không chỉ do khối lượng lớn hơn mà còn bởi giá khí đốt đắt đỏ hơn.

Trong tháng 10, lượng LNG giao đến châu Âu giảm 11% so với tháng 9, nhưng giá trị ước tính lại tăng 2,6%, lên 839 triệu euro. Nguyên nhân là giá khí đốt chuẩn tại châu Âu tăng lên 86,79 euro/MWh, cao hơn gấp đôi so với trước khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh nhằm vào Iran.

Pháp là thị trường tiếp nhận LNG Nga lớn nhất trong tháng 10, với 5,37 triệu tấn, chiếm 70% tổng lượng hàng EU nhập khẩu. Tây Ban Nha (2,91 triệu tấn), Hà Lan (1,32 triệu tấn) và Bồ Đào Nha (0,22 triệu tấn) cũng nằm trong nhóm các nước tiếp nhận LNG từ khu vực Bắc Cực của Nga.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Bỉ vẫn là điểm tiếp nhận hàng nhiều nhất trong EU. Cảng Zeebrugge của nước này đã tiếp nhận 42 chuyến tàu, với tổng lượng LNG khoảng 3,1 triệu tấn, tương đương 3,06 triệu tấn theo số liệu của Urgewald.Tuy nhiên, không có chuyến hàng nào từ Yamal được ghi nhận tại cảng Zeebrugge trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Urgewald cho rằng cảng này vẫn giữ vai trò đáng kể trong hoạt động thương mại LNG Nga tại châu Âu.

Alexander Kirk, chuyên gia vận động về các lệnh trừng phạt của Urgewald, lưu ý EU hiện vẫn duy trì quan hệ thương mại LNG với Mỹ, Na Uy và Algeria.

“Chúng ta có thể chấm dứt nhập khẩu LNG Nga từ ngày 1/1. Nhưng việc chuyển sang các nhà cung cấp khác vẫn khiến các hộ gia đình châu Âu đối mặt với nguy cơ giá khí đốt tăng đột biến và sức ép chính trị từ bên ngoài”, ông Kirk nói với Euronews.

Ông đồng thời kêu gọi đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ sạch để giảm nhu cầu khí đốt.“Mỗi ngôi nhà được cách nhiệt hoặc chuyển sang sử dụng máy bơm nhiệt đều giúp giảm nhu cầu khí đốt. Mỗi khi điện gió hoặc điện mặt trời thay thế khí đốt trong hệ thống điện, châu Âu vừa cắt giảm phát thải, vừa làm suy yếu đòn bẩy của các nước xuất khẩu khí đốt”, ông nói.

Theo Euronews