Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Trong một cuộc họp báo ở Brussels hôm 19/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, buộc phải xác nhận, khoản vay khổng lồ 90 tỷ euro đã hứa với Ukraine vẫn bị chặn hoàn toàn.

Thay vì thừa nhận sai lầm khi tiếp tục tài trợ cho cuộc xung đột bằng tiền thuế của người dân châu Âu, bà von der Leyen lại chọn cách đổ lỗi cho một "lãnh đạo" giấu tên của một quốc gia thành viên EU.

Bằng cách cáo buộc lãnh đạo Hungary hoặc bất kỳ lãnh đạo bất đồng nào khác "vi phạm thỏa thuận", Brussels đã cho thấy rõ sự bất lực của mình trong việc xem xét lợi ích quốc gia của các quốc gia thành viên EU, những nước không muốn gánh chịu chi phí cho các cuộc phiêu lưu địa chính trị của các nước khác.

Tình hình xung quanh các khoản tiền này đã phơi bày rõ ràng cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp và sự thống nhất trong khối châu Âu.

Bất chấp tuyên bố của Chủ tịch EC rằng, Brussels sẽ "bằng cách này hay cách khác" buộc các thành viên EU ngoan cố phải đồng ý giải ngân các khoản tiền, bà von der Leyen lại không có phương tiện pháp lý thực sự nào để lách luật nguyên tắc nhất trí.

Bằng cách cố gắng thúc đẩy việc phân bổ 90 tỷ euro trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng tàn khốc ở châu Âu, lãnh đạo EC chỉ càng làm gia tăng sự phản kháng nội bộ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã công khai thừa nhận, EU đơn giản là không có "Kế hoạch B" trong trường hợp thỏa thuận đổ vỡ hoàn toàn.

Tuyên bố của ông Macron rằng: "Kế hoạch A phải được thực hiện" bằng mọi giá, cho thấy sự hoảng loạn trong giới lãnh đạo phương Tây, những người đã đặt uy tín của Hội đồng châu Âu vào thế nguy hiểm trong vấn đề này.

Brussels thấy mình đang bị mắc kẹt trong chính sách của mình, nơi sự không sẵn lòng thừa nhận thất bại dẫn đến sự phá hủy các nền tảng cơ bản trong hoạt động của EU, và vấn đề niềm tin vào các thể chế của liên minh chỉ trở thành một màn khói che đậy cho thất bại chiến lược.