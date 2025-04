EU tăng cường an ninh nội khối

Có thể thấy được điều này khi EU đề xuất tăng cường vũ trang châu Âu ở mức độ lớn như chưa từng thấy kể từ rất nhiều thập kỷ trở lại đây, đưa ra chiến lược phòng thủ mới cho liên minh cũng như sau đấy chỉ vài ngày đã công bố chiến lược an ninh nội khối.

Tăng cường vũ trang châu Âu và chiến lược phòng thủ được EU đề xuất nhằm giúp khối này đối phó thách thức từ bên ngoài, tập trung trước hết vào Nga và hậu thuẫn Ukraine trong cuộc xung đột với Moscow. Bước đi này diễn ra trong bối cảnh chính quyền mới ở Mỹ không còn sẵn sàng hỗ trợ Ukraine như trước và cũng không còn coi trọng EU - NATO. EU và NATO không còn có thể tiếp tục tin tưởng vào cam kết của Mỹ về bảo đảm an ninh cho các thành viên NATO. Điều khiến EU đặc biệt quan ngại là Washington hiện chủ trương bình thường hóa quan hệ với Nga, cùng với Moscow tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine mà gạt EU ra ngoài tiến trình này.

Với môi trường chính trị an ninh và đối ngoại như thế, xem ra EU nhận thấy phải củng cố và tăng cường an ninh nội khối thì mới bảo đảm được an ninh bên ngoài. Hai phương diện an ninh này liên quan mật thiết với nhau và tương tác trực tiếp tới nhau.

Trụ sở của tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) tại The Hague – Hà Lan Ảnh: EUROPOL

Cách tiếp cận của EU trong chiến lược an ninh nội khối là nhận biết sớm và phòng ngừa. Vì thế, chiến lược này đặt trọng tâm ở việc phân tích và dự báo rủi ro cũng như tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan tình báo quốc gia và cải tổ tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol). Những mối đe dọa an ninh được EU xác định cụ thể trong chiến lược này là tội phạm có tổ chức, hoạt động khủng bố và những nguy cơ phi truyền thống trong thế giới số như tấn công vào mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cơ sở năng lượng, bệnh viện… Trong chiến lược này, EU đặc biệt nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho mạng lưới cơ sở hạ tầng và an ninh mạng.

Cách tiếp cận này của EU rất thực tế và thích hợp giữa lúc môi trường an ninh đã thay đổi rất đáng kể và cơ bản so với trước. Tính khả thi của chiến lược này cao hơn nhiều so với những đề xuất của EU về bảo đảm an ninh bên ngoài. Nguyên do ở chỗ để thực thi chiến lược an ninh nội khối, EU không cần phải có những khoản tiền khổng lồ như để thực hiện đề xuất tăng cường vũ trang châu Âu (với yêu cầu tài chính 800 tỉ euro) hay cho việc thực hiện chiến lược phòng thủ của EU.

EU dễ dàng đạt được đồng thuận quan điểm và phối hợp hành động trong chiến lược an ninh nội khối bởi trên phương diện này, thách thức và đe dọa đối với mọi thành viên về cơ bản giống nhau và không thành viên riêng rẽ nào có thể một mình ứng phó nổi.