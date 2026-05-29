Trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga, Liên minh châu Âu (EU) có thể yêu cầu Nga rút quân khỏi Transnistria, Abkhazia và Nam Ossetia.

Điều này đã được Cao ủy Liên minh châu Âu về Ngoại giao và Chính sách An ninh - bà Kaia Kallas phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu.

Người đứng đầu ngành ngoại giao EU nhấn mạnh rằng việc rút quân Nga khỏi các khu vực này của Moldova và Georgia là rất quan trọng đối với an ninh châu Âu.

Theo bà Kallas, Nga không nên can thiệp vào các cuộc bầu cử ở các quốc gia khác.

"Nga phải tôn trọng các thỏa thuận quốc tế trong đó nước này cam kết không tấn công quốc gia láng giềng và tôn trọng chủ quyền của họ", bà Kallas phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao EU.

Bà Kallas cũng đề xuất mở rộng các hạn chế có thể được thảo luận liên quan đến Ukraine sang Nga.

"Nếu Ukraine buộc phải áp đặt các hạn chế trong lĩnh vực quân sự, thì điều này cũng cần được áp dụng tương tự đối với Nga", bà Kallas nhấn mạnh.

Cao ủy Liên minh châu Âu về Ngoại giao và Chính sách An ninh - bà Kaia Kallas.

Tuy vậy, rất khó có khả năng Nga sẽ đáp ứng yêu cầu rút quân từ Liên minh châu Âu, điển hình như quan điểm từ phía Nga về điểm nóng nhất hiện tại, đó chính là vùng đất ly khai Transnistria thuộc Moldova.

Nga luôn khẳng định sẽ "bảo vệ quyền lợi của người nói tiếng Nga" tại khu vực này và kiên quyết không rút đơn vị "gìn giữ hòa bình" về nước, bất chấp chính quyền Moldova khẳng định họ chưa từng đề nghị Điện Kremlin đưa quân tới vùng đất nói trên.