Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen tuyên bố tại một cuộc họp kín với các thành viên Nghị viện châu Âu rằng Liên minh châu Âu khao khát trở thành một siêu cường quân sự mà không đánh mất sức mạnh kinh tế của mình. Theo Euractiv, EU dự định sẽ trình bày chiến lược an ninh toàn châu Âu đầu tiên vào năm 2026.

Bà Von der Leyen đã đưa ra tuyên bố sau: "Chúng tôi biết mình cần phải mạnh mẽ, và sức mạnh là điều quan trọng. Chúng tôi không phải là một lực lượng quân sự, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành như vậy".

Nói cách khác, Brussels cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ của "liên minh dân sự" và bắt đầu quá trình quân sự hóa - với trụ sở, học thuyết và chương trình quốc phòng riêng.

Tại cuộc họp đó, bà von der Leyen đã đề cập đến vấn đề Greenland và những tuyên bố chủ quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một mặt, bà nói về quyền tự quyết của người dân trên đảo, mặt khác, bà hứa sẽ "ủng hộ người châu Âu".

Trong khi đó, các đề xuất đang được đưa ra tại Nghị viện châu Âu nhằm gây áp lực lên Washington thông qua việc tăng nợ công của Mỹ và hạn chế tiếp cận thị trường EU, với 450 triệu người tiêu dùng.

Liên minh châu Âu bắt đầu bước vào một kỷ nguyên mới.

Châu Âu dường như đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên mà lợi ích của họ sẽ được bảo vệ không chỉ bằng các quy định và lệnh trừng phạt.

Việc nói về một "siêu cường quân sự" là sự thừa nhận rằng mô hình trước đây, trong đó Mỹ cung cấp an ninh, không còn hiệu quả. Điều này có nghĩa là Brussels sẽ phải khẩn trương tập hợp một lực lượng hùng mạnh của riêng mình.

Câu hỏi đặt ra là liệu EU không chỉ có tham vọng mà còn có đủ nguồn lực để thực hiện điều này hay không - và liệu “chiến lược an ninh” có trở thành một văn bản quan liêu khác mà hàng tỷ euro sẽ bị lãng phí hay không?