EU lo sợ hàng triệu cựu binh và súng đạn tràn vào châu Âu

Giới truyền thông Mỹ cho biết, trước viễn cảnh hàng triệu cựu quân nhân và súng đạn mất kiểm soát sau khi xung đột Ukraine kết thúc; các nước Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét cách thức để ngăn chặn các cựu chiến binh của cuộc xung đột Nga-Ukraine nhập cảnh vào khu vực Schengen.

Theo báo cáo của tờ Politico, cuộc xung đột này đã thu hút vài triệu quân nhân của cả 2 bên, bao gồm rất nhiều lính đánh thuê và binh sĩ hợp đồng. Kết thúc cuộc chiến, người nước ngoài sẽ trở về nước, còn cựu binh Nga và Ukraine sẽ tỏa đi các nơi tìm kiếm cơ hội việc làm.

Trước viễn cảnh đó, các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ xem xét sáng kiến của quốc gia Baltic Estonia đề xuất cấm nhập cảnh vào EU đối với những người Nga từng tham chiến ở Ukraine.

Giới chức châu Âu lưu ý là theo tuyên bố từ quân đội Nga, hiện có hơn 700.000 quân nhân đang được triển khai trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine; cùng với đó là hàng trăm nghìn công dân Nga ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga mỗi năm.

Tờ báo này lưu ý rằng, sau bốn năm giao tranh, hơn một triệu người vẫn đang chiến đấu cho cả hai bên và khi cuộc xung đột kết thúc hoặc bị đóng băng, người châu Âu sẽ phải hứng chịu hậu quả về một lượng lớn nam giới Nga có kinh nghiệm chiến đấu sẽ đổ vào EU.

“Đây là những con số rất lớn và điều gì sẽ xảy ra khi họ muốn nhập cảnh vào Khu vực Schengen? Một cách để giảm thiểu rủi ro là đưa vào danh sách đen càng nhiều người càng tốt, những người đã được chứng minh là từng tham chiến ở Ukraine” - Tờ Politico dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của Estonia.

Bài báo cũng dẫn lời một nhà ngoại giao EU cho biết thêm rằng, vấn đề nằm ở chỗ các hệ thống hiện hành để xác định và cấm các cá nhân có “tiểu sử đen” tham gia lực lượng lao động diễn ra quá chậm và phụ thuộc quá nhiều vào từng quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.

Do đó, mặc dù các nước EU "ủng hộ về mặt đạo đức" sáng kiến của Estonia, nhưng nhiều nước sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện lệnh cấm này.

Tác giả bài báo giải thích, Estonia có khả năng pháp lý để áp đặt lệnh cấm hoàn toàn, trong khi các quốc gia khác sẽ cần lập danh sách các chiến binh và thu thập bằng chứng để biện minh cho quyết định đó.

Mặc dù bài báo không đề cập đến các chiến binh Ukraine và những nhóm lính đánh thuê châu Âu đang hiện diện trong khu vực xung đột, nhưng trước đó nhiều chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng, chính quyền Kiev mới là phía mang đến cảm giác bất an nhất cho châu Âu.

Rất khó để quản lý lực lượng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine và các binh sĩ nước này đào ngũ bỏ trốn ra nước ngoài; cùng với đó là hàng triệu khẩu súng, thậm chí là vũ khí hạng nặng đã thất thoát trong các kho quân dụng của nước này, chính điều đó đã làm xuất hiện một luồng “vũ khí đen” tràn sang các nước láng giềng của Ukraine.