Tiêu điểm

Theo Reuters, châu Âu đang chuẩn bị đối mặt với thêm nhiều đợt đóng cửa doanh nghiệp và chịu thiệt hại tài chính do Bắc Kinh tiếp tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận trong cuộc họp hồi tháng 7.

Bối cảnh

Các hãng sản xuất ô tô tại châu Âu và nhiều nơi khác đã phải đối mặt với tình trạng chậm trễ sản xuất và ngừng hoạt động trên diện rộng sau khi Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại đất hiếm và nam châm liên quan, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế mới.

Thỏa thuận tháng 7: Bắc Kinh đã đồng ý đẩy nhanh quy trình cấp phép đối với các nguyên liệu thô thiết yếu dành cho các doanh nghiệp châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7 giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Ông Jens Eskelund, Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc: "Bất chấp những thỏa thuận và cam kết đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh EU – Trung Quốc ngày 24/7, chúng tôi vẫn đang chứng kiến những điểm nghẽn nghiêm trọng ảnh hưởng đến các thành viên".

Chính phủ Trung Quốc khẳng định các biện pháp kiểm soát là “không phân biệt đối xử” và không nhằm vào quốc gia cụ thể.

Đáng chú ý

Chỉ khoảng 25% trong số 140 hồ sơ xin cấp phép do Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc hỗ trợ được duyệt.

Nhiều doanh nghiệp đang chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh thiệt hại do chậm giao hàng. Các công ty sản xuất chip cũng đã kiến nghị lên Bắc Kinh để xin nới lỏng.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu nam châm đất hiếm, bao gồm cả tới châu Âu, tăng mạnh từ tháng 6, sau khi Mỹ và EU đạt thỏa thuận.