EU đang tìm kiếm sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Bắc Cực

Các nhà lãnh đạo EU mới đây đã kêu gọi tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực, trong bối cảnh NATO mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực.

Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Cực châu Âu tại Rovaniemi, Phần Lan, ngày 14/9/2026.

Tại hội nghị Thượng đỉnh Bắc Cực châu Âu đầu tiên được tổ chức tại Rovaniemi, Phần Lan, vào ngày 13 và 14/9, 12 quốc gia EU đã kêu gọi “vai trò chiến lược và chủ động hơn” trong khu vực, yêu cầu dành nhiều nguồn lực hơn cho hoạt động ở Bắc Cực trong bối cảnh “thực tế địa chính trị đang thay đổi”.

"EU nên củng cố vị thế của mình ở Bắc Cực, bao gồm cả việc tăng cường khả năng chuẩn bị", Phần Lan, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Hy Lạp, Đức, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Thụy Điển cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp.

Trong số 12 quốc gia ký kết, chỉ có Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển là các quốc gia vùng Bắc Cực. 5 quốc gia vùng Bắc Cực không thuộc EU là Nga, Mỹ, Canada, Na Uy và Iceland.

Phần Lan và Thụy Điển lần lượt gia nhập NATO vào năm 2023 và 2024, mở rộng sự hiện diện của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu trong khu vực.

Vào thời điểm đó, Nga cảnh báo mặc dù việc gia nhập của họ tự bản thân không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với Nga, nhưng việc triển khai cơ sở hạ tầng quân sự của NATO trên lãnh thổ của họ sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả.

Ngày 13/9, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đã mô tả Nga là “mối đe dọa lớn nhất và lâu dài nhất đối với an ninh và ổn định Bắc Cực”, đồng thời cho rằng EU nên coi khu vực này là “biên giới chiến lược”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi đây là “điểm nóng địa chính trị”, và tuyên bố Nga đang mở rộng năng lực quân sự tại khu vực này.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal khẳng định, an ninh ở Biển Baltic và Bắc Cực là "một và như nhau" đối với Tallinn, và coi Nga là mối lo ngại chính.

Các quốc gia Baltic nằm trong số những thành viên có lập trường cứng rắn hơn của EU đối với Nga, kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Cả 3 nước, giáp biên giới với Nga, đã thúc giục áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Nga, và tăng cường sức mạnh quân sự hơn nữa.

Đầu năm nay, NATO đã tăng cường các hoạt động của mình ở vùng Cực Bắc bằng cách khởi động sáng kiến Arctic Sentry, thiết lập sự hiện diện của Lực lượng Mặt đất Tiền phương đa quốc gia tại Phần Lan vào tháng 6.

EU không phải là thành viên của Hội đồng Bắc Cực, nhưng tham gia với tư cách là quan sát viên trên thực tế.

Tuy nhiên, EU đã thông qua chính sách Bắc Cực riêng của mình vào năm 2021, và đang chuẩn bị phiên bản cập nhật cho tháng 10.

Hội nghị thượng đỉnh cũng thảo luận về việc mở rộng năng lực tàu phá băng của châu Âu.

Nga đã cảnh báo việc tăng cường quân sự đang làm suy yếu vai trò truyền thống của Bắc Cực như một khu vực hợp tác.

Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, NATO đang cố gắng biến khu vực này thành một mặt trận mới chống lại Nga và các đối tác của nước này.

Ông Lavrov lưu ý, nguy cơ xảy ra các sự cố đang gia tăng, và có thể dẫn đến một cuộc đối đầu vũ trang với “những hậu quả thảm khốc tiềm tàng”.

Nga luôn khẳng định không đe dọa các nước NATO, và vẫn sẵn sàng hợp tác ở Bắc Cực.

Đầu năm 2026, Tổng thống Putin cho biết, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga về an ninh quốc gia, công nghiệp và vận tải, đặc biệt khi những gián đoạn ở những nơi khác làm tăng tầm quan trọng của các tuyến đường vận chuyển phía Bắc.

Theo RT



