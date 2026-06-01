EU đang cần Nga để tồn tại

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với các nước ngoài cho biết, châu Âu đang cần Nga để tồn tại.

"Đúng như dự đoán, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang buộc Liên minh châu Âu (EU) phải thực tế hơn và bắt đầu sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Họ đang rất cần Nga để tồn tại", ông Dmitriev viết trên trang X của mình hôm 31/5.

Bình luận này được vị quan chức cấp cao Nga đưa ra sau khi tờ Bloomberg nói rằng EU đang cân nhắc tạm thời đóng băng mức giá trần đối với dầu mỏ Nga, nhằm ngăn chặn những cú sốc về giá năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông liên quan đến Iran đang diễn biến phức tạp.

Năm ngoái, EU đã thiết lập một cơ chế tự động đặt trần giá dầu Ural của Nga ở mức thấp hơn 15% so với giá thị trường cứ sau mỗi sáu tháng.

Mức trần hiện tại sẽ được xem xét lại vào mùa Hè tới. Cơ chế này cấm các công ty châu Âu cung cấp các dịch vụ như bảo hiểm và vận chuyển dầu với giá cao hơn mức trần.

Giá năng lượng đã tăng mạnh do xung đột xung quanh Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo Bloomberg, mức giá trần đối với dầu Nga dự kiến sẽ được nâng từ mức hiện tại là 60 USD (do Nhóm G7 đặt ra) lên 65 USD.

Để tránh điều này, EU đề xuất giữ nguyên mức giá trần ở mức hiện tại. Một lựa chọn khác là tạm dừng cơ chế tự động cho đến cuối năm.

