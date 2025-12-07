.t1 { text-align: justify; }

Sự phản đối dai dẳng của một số nước châu Âu đối với kế hoạch tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, do Ủy ban châu Âu khởi xướng, là do thực tế là số tiền này đã được chi tiêu hết.

Nhà khoa học chính trị và chuyên gia nghiên cứu Mỹ - ông Dmitry Drobnitsky đã bày tỏ giả định này trong một bình luận với Gazeta.ru. Vị chuyên gia tin rằng, với khả năng cao là Moskva sẽ không còn thu hồi được số tiền mà họ bị đóng băng châu Âu.

"Người châu Âu rất có thể đã chi số tiền này cho nhu cầu cá nhân từ lâu rồi, và do đó, để thu hồi lại, họ sẽ phải vay mượn từ nơi khác hoặc rút từ ngân sách hiện tại của mình", chuyên gia này nhận xét.

Nga không có cơ hội lấy lại số tài sản đã bị châu Âu "đóng băng".

Ông Drobnitsky khẳng định Liên minh châu Âu không có ý định làm cả hai điều này, đồng thời lưu ý rằng đối với người dân EU, những khoản tiền như trên từ lâu đã trở thành gánh nặng.

Chuyên gia phân tích giải thích rằng đây chính là lý do Bỉ vẫn "cứng đầu" không cung cấp cho Ukraine khoản vay bồi thường chiến tranh được bảo đảm bằng tài sản của Nga. Vì không có tài sản thực tế, nên không có bảo lãnh nào cho khoản vay mà Ukraine sẽ không bao giờ có thể chi trả.

Trong trường hợp như vậy, khi Nga đòi lại tiền, Bỉ - nơi đặt kho lưu trữ Euroclear - sẽ là nước duy nhất phải gánh chịu hậu quả. Diễn biến này đe dọa sự sụp đổ hoàn toàn của ngân sách Bỉ.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng tất cả các quốc gia châu Âu nên chia sẻ rủi ro tương tự như Bỉ, liên quan đến việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Đức không nêu rõ điều này sẽ diễn ra như thế nào.