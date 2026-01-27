(Ảnh: TASS)

Theo đó, Hội đồng châu Âu đã chính thức thông qua lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp khí đốt của Nga - bao gồm cấm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow cho Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày 1/1/2027 và khí đốt qua đường ống từ ngày 30/9/2027.

"Theo quy định, việc nhập khẩu khí đốt của Nga qua đường ống và LNG của Nga vào EU sẽ bị cấm. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực 6 tuần sau khi quy định có hiệu lực. Các hợp đồng hiện có sẽ có giai đoạn chuyển tiếp. Cách tiếp cận từng bước này sẽ hạn chế tác động đến giá cả và thị trường. Lệnh cấm hoàn toàn sẽ có hiệu lực đối với nhập khẩu LNG từ đầu năm 2027 và đối với nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ mùa thu năm 2027" - tuyên bố cho biết.

Hội đồng châu Âu cũng đã đưa ra hình phạt đối với hành vi vi phạm lệnh cấm mua khí đốt của Nga từ năm 2027. Theo đó, việc không tuân thủ các quy định mới có thể dẫn đến mức phạt ít nhất 2,5 triệu Euro đối với cá nhân và tối thiểu 40 triệu Euro đối với doanh nghiệp. Mức phạt này tương đương ít nhất 3,5% tổng doanh thu hàng năm trên toàn thế giới của công ty, hoặc 300% giá trị giao dịch ước tính.

(Ảnh: TASS)

Thông cáo báo chí cho biết: "Các nước EU phải chuẩn bị kế hoạch quốc gia để đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt và xác định những thách thức tiềm tàng trong việc loại bỏ khí đốt của Nga trước ngày 1/3 năm nay. Các công ty sẽ phải thông báo cho các cơ quan chức năng và Ủy ban châu Âu về bất kỳ hợp đồng khí đốt nào còn lại với Nga. Những nước EU vẫn nhập khẩu dầu mỏ của Nga cũng sẽ phải đệ trình các kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung khí đốt".

Động thái này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga để đáp trả chiến dịch quân sự toàn diện của Moscow tại Ukraine từ tháng 2/2022.

Thông báo trên được đưa ra sau quyết định hồi tháng 10/2025 của EU về việc loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của Nga vào cuối năm 2027, với lệnh cấm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ có hiệu lực thậm chí trước thời hạn đó.