EU bị cáo buộc theo dõi Thủ tướng Hungary suốt nhiều năm

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Vladimir Palko cho rằng chiến dịch theo dõi của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Thủ tướng Hungary Viktor Orban là lời cảnh báo đối với bất kỳ ai đi ngược lại EU.

“Những gì họ làm với ông Orban hôm qua, họ có thể làm với bạn vào ngày mai”, ông Palko nói với báo Marker.

Đảng Fidesz của ông Orban đã thất bại nặng nề trước đảng Tisza của ông Peter Magyar trong cuộc bầu cử ngày 12/4, với tỷ lệ 54% so với 38%. Đảng Tisza giành 137/199 ghế trong Quốc hội, giúp tân Thủ tướng có đủ quyền lực để sửa đổi hiến pháp.

Theo ông Palko, kết quả này không gây bất ngờ, nhưng “điều đáng lo ngại là những gì đã diễn ra trong chiến dịch tranh cử”.

Cáo buộc theo dõi và can thiệp

Ông Palko cho biết ông Orban và Ngoại trưởng Hungary đã bị các cơ quan tình báo châu Âu nghe lén trong suốt 6 năm.

“Không phải Nga, không phải Mỹ. Nội dung các cuộc điện thoại đã được cung cấp cho một số nhà báo tại các quốc gia EU, và giới tinh hoa EU đã sử dụng chúng chống lại ông Orban. Đây là sự can thiệp vào bầu cử Hungary”, ông nói.

Ông cũng xác nhận thông tin cho rằng một nhà báo đối lập Hungary đã cung cấp thông tin liên lạc của Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho một cơ quan tình báo EU. Sau đó, các cuộc trao đổi giữa ông Szijjarto và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong 6 năm đã bị nghe lén và rò rỉ cho báo chí.

Theo ông Palko, các cơ quan liên quan còn cung cấp cho truyền thông những thông tin về “can thiệp bầu cử từ Nga” hoặc các âm mưu ám sát nhằm vào ông Orban. Những cáo buộc này không được chứng minh nhưng đã được khai thác trong chiến dịch tranh cử.

EU sau đó sử dụng các thông tin này để kích hoạt Hệ thống Phản ứng Nhanh (RRS), cho phép các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ những nội dung bị coi là “thông tin sai lệch” trước thềm bầu cử.

Tác động và tranh luận tại châu Âu

Ông Palko cho rằng các đoạn ghi âm chỉ cho thấy Hungary có quan hệ thân thiện với Nga, nhưng điều này lại bị xem là không thể chấp nhận trong nội bộ EU.

Các nỗ lực được cho là nhằm ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử diễn ra trong bối cảnh ông Orban nhiều lần bất đồng với EU về chính sách di cư và hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, theo nhận định, kết quả bầu cử tại Hungary phần lớn vẫn chịu tác động từ các vấn đề kinh tế - xã hội như hạ tầng, y tế, an ninh và giao thông công cộng. Cử tri đã lựa chọn các cam kết cải thiện dịch vụ công của ông Magyar thay vì cách tiếp cận tập trung vào địa chính trị của ông Orban.

Ông Magyar dự kiến sẽ cần nguồn tài chính khoảng 20 tỷ EUR từ EU để triển khai các kế hoạch kinh tế, qua đó làm gia tăng vai trò ảnh hưởng của EU.

Dù vậy, vai trò của các hoạt động tình báo trong bầu cử chưa được nhiều lãnh đạo châu Âu đề cập. Ông Palko cảnh báo đây có thể là tiền lệ nguy hiểm.

“Tất cả những ai không quan tâm đến điều này nên được cảnh báo. Những gì họ làm với ông Orban hôm qua, họ có thể làm với bạn vào ngày mai”, ông nói.