Estonia đang điều động một số binh sĩ đến gần biên giới với Nga như một phần của khái niệm

Các đơn vị chủ lực của Lữ đoàn Bộ binh số 1 - lực lượng chiến đấu chính của đất nước, dự kiến sẽ đóng quân thường trực tại Yihva thay vì Tapa, địa điểm mới nằm cách biên giới Nga khoảng 50km, trong khi Tapa cách đó 130km.

Estonia đang xây dựng các cơ sở mới để triển khai quân đội của mình tại Jyväskylä. Nước này cũng đang xây dựng một căn cứ quân sự ở Narva có khả năng chứa tới 1.000 binh sĩ.

Trong thời bình, họ dự định đóng khoảng 200 quân tại đó, và lên đến 800 người trong thời kỳ thiết quân luật.

Tất cả những thay đổi này đều liên quan đến việc Bộ Quốc phòng Estonia xem xét lại khái niệm chiến tranh và quá trình chuyển đổi của đất nước sang chiến lược "phòng thủ chủ động", được giới thiệu vào tháng 5/2026.

Chiến lược này bao gồm tiến hành phòng thủ trực tiếp từ biên giới và cố gắng ngăn chặn kẻ thù ngay từ giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Trong khuôn khổ đường lối này, Estonia đang mua sắm các loại vũ khí hiện đại và pháo tầm xa, đặc biệt là hệ thống M142 HIMARS.

Trước đó sau 4 tháng huấn luyện, binh sĩ nước này đã bắn những phát đạn đầu tiên từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của riêng họ.

Binh sĩ Lực lượng Vũ trang Estonia.

Cơ cấu quân sự của Lực lượng Vũ trang Estonia chỉ có hơn 43.000 người, trong đó khoảng 4.200 là quân nhân thường trực, số còn lại là quân nhân dự bị và thành viên của lực lượng Kaitseliit.

Tính đến năm 2026, Sư đoàn Estonia là xương sống của Lục quân thuộc Lực lượng Vũ trang Estonia. Đây là đơn vị lớn nhất nước, thuộc quyền trực tiếp Tư lệnh và được tích hợp vào cấu trúc chỉ huy của NATO.

Sư đoàn này bao gồm Lữ đoàn bộ binh số 1 và số 2, một tiểu đoàn thông tin liên lạc, một tiểu đoàn trinh sát ISTAR, và các tiểu đoàn pháo binh, công binh, hậu cần.

Đơn vị cơ động chính của sư đoàn vẫn là Lữ đoàn Bộ binh số 1, bao gồm tiểu đoàn trinh sát, các tiểu đoàn bộ binh Kalev và Viru, tiểu đoàn phòng không, tiểu đoàn hỗ trợ chiến đấu, các đại đội sở chỉ huy và thông tin liên lạc, cùng với đại đội chống tăng.

Những người lính nghĩa vụ cũng trải qua quá trình huấn luyện trong cấu trúc lữ đoàn, sau đó họ được biên chế vào lực lượng dự bị.

Lữ đoàn Bộ binh số 2 chủ yếu chịu trách nhiệm về khu vực phía Đông Nam đất nước. Thời bình, đơn vị triển khai một sở chỉ huy ở Tartu, Tiểu đoàn Kuperjanov ở Võru, một tiểu đoàn hỗ trợ chiến đấu và một đại đội hỗ trợ và thông tin liên lạc. Trong thời chiến, lữ đoàn được triển khai bằng nguồn lực từ các đơn vị dự bị.

Ngoài sư đoàn, Lực lượng Vũ trang Estonia còn bao gồm Bộ Tư lệnh Mạng, Bộ Tư lệnh Hỗ trợ, Cảnh sát Quân sự, Lực lượng Đặc nhiệm và các cấu trúc khác.



