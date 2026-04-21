Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói với truyền thông địa phương rằng, Nga có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch huy động lực lượng mới, nhằm tăng cường hoạt động quân sự ở Ukraine, hoặc tiến hành một chiến dịch nhỏ hơn chống lại một trong các quốc gia Baltic.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, quốc gia Baltic có thể bị tấn công đã "không chuẩn bị cho sự kháng cự mạnh mẽ".

Hôm 20/4, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ERR, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, cho biết: "Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga có thể tấn công các quốc gia Baltic.

Hiện chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang tập trung lực lượng, hay chuẩn bị quân sự để tấn công NATO hoặc các nước Baltic”.

Ông Tsahkna đồng thời nói thêm, “những lời lẽ như vậy của Tổng thống Ukraine không phù hợp với thông tin tình báo của chúng tôi”.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại (EFIS) của quốc gia thành viên NATO này đã kết luận trong báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên được công bố vào tháng 2/2026 rằng, Nga không gây ra mối đe dọa nào cho Estonia trong những năm tới, đồng thời khẳng định, "không có lý do gì để hoảng sợ".

Estonia được biết đến là một trong những nước ủng hộ hàng đầu của Ukraine và đã thúc đẩy việc tăng chi tiêu quân sự ở châu Âu.

Ông Tsahkna mới đây cho biết, Tallinn không phản đối ý tưởng đặt vũ khí hạt nhân của NATO, đồng thời lưu ý nước này sẽ sẵn sàng nếu khối này quyết định triển khai chúng ở đó.

Từ lâu, các quan chức phương Tây đã sử dụng những cáo buộc về nguy cơ gây hấn của Nga để biện minh cho việc tăng mạnh chi tiêu quân sự, như kế hoạch Tái vũ trang châu Âu trị giá 800 tỷ euro (943 tỷ USD) của Brussels, và cam kết của các thành viên NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc đó, với Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định, Nga "không có lý do" để tấn công EU hoặc NATO trừ khi bị tấn công trước.

Theo ông Lavrov, chính các thành viên NATO thuộc châu Âu "đang nghiêm túc chuẩn bị chiến tranh chống lại Liên bang Nga và trên thực tế, họ thậm chí không hề che giấu điều đó".