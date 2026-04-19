Hãng tin ERR cho biết, tại Setomaa, phía Đông Nam Estonia, giáp biên giới Liên bang Nga, Lực lượng Vũ trang Estonia bắt đầu xây dựng hệ thống hào chống tăng cho Tuyến phòng thủ Baltic, chủ yếu trên đất tư nhân, với sự hợp tác của người dân địa phương.

Công việc trong giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào năm ngoái, khi các con mương được đào trên đất thuộc sở hữu nhà nước gần khu vực biên giới.

Lữ đoàn bộ binh số 2 thuộc Lực lượng Vũ trang Estonia hiện đang xây dựng một hệ thống phòng thủ trải dài khoảng 20km dọc theo biên giới phía Đông Nam.

Mới đây, một đoàn làm phim của chương trình tin tức buổi tối "Aktuaalne Kaamera" đã đến thăm làng Setomaa, nơi đang xây dựng các công sự phòng thủ. Từ đây có thể nhìn thấy biên giới Estonia giáp Nga.

Đại úy Hardo Toots, kỹ sư thuộc Lữ đoàn Bộ binh số 2 tuyên bố: "Kinh nghiệm quân sự của Ukraine cũng cho thấy ở những nơi hệ thống này được xây dựng, đối phương không thể đột phá".

Tại Setomaa, hầu như không có phản đối nào về việc sử dụng đất tư nhân, không giống như ở các địa điểm khác. Người dân hiểu rằng hiện tại họ không có lựa chọn nào ngoài việc củng cố khu vực quê nhà bằng mọi cách có thể.

Ông Margus Timmo - một thành viên hội đồng quản trị của tổ chức phi chính phủ Setomaa Liit cho biết: "Chúng tôi đã có thỏa thuận cho 6 đến 7km. Đây là khu vực đất nông nghiệp tư nhân, và các đoạn hào sẽ chạy dọc theo rìa cánh đồng hoặc rừng. Sẽ có 3 tuyến, và chắc chắn sẽ có hệ thống hào. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp ngăn chặn một số người xâm phạm đất đai".

"Hiện tại, chúng tôi đang lưu trữ những khối chướng ngại vật kiểu "răng rồng" trong các kho dự trữ mà Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Quốc gia đã thỏa thuận với những công ty và chủ đất địa phương. Trong tương lai, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ lắp đặt chúng để bổ sung cho hệ thống hào chống tăng đang được xây dựng", ông Timmo nói.

Công tác xây dựng hào chống tăng thuộc Tuyến phòng thủ Baltic ở Setomaa, Estonia.

Kế hoạch xây dựng Tuyến phòng thủ Baltic lần đầu tiên được công bố vào tháng 1/2024. Tại thời điểm đó, Estonia tuyên bố sẽ thiết lập khoảng 600 hầm trú ẩn dọc biên giới phía Đông trong những năm tới.

Hội đồng địa phương muốn miễn thuế đất cho những người hiến đất vì mục đích quốc phòng.

"Chúng tôi sẽ đề xuất miễn thuế đất cho nông dân và chủ đất đã cho thuê đất của họ cho mục đích quốc phòng liên quan đến Tuyến phòng thủ Baltic - hay như tôi gọi là Tuyến Setomaa", ông Aare Horn, một thành viên của Hội đồng Giáo xứ Setomaa nói thêm.

Nếu cần thiết, các chướng ngại vật bằng bê tông hình "răng rồng" sẽ nhanh chóng được lắp đặt bên cạnh các đoạn hào chống tăng.