Erratas: Từ khóa bí ẩn có thể khiến bạn hối hận vì đã nhấn nút tìm kiếm trên Internet

Ngày nay, Internet đã trở thành một công cụ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của hầu hết mọi người.

Mặc dù Internet vô cùng hữu ích, vẫn tồn tại nhiều thuyết âm mưu dấy lên những mối nghi ngờ đối với độ tin cậy của không gian mạng. Từ khóa bí ẩn Erratas có thể được coi là một trong những mối lo không thể xác định đó.

Erratas là gì?

Erratas (đôi khi được viết là ‘Eratas’ để tránh bị phát hiện), là tên của một thuật toán máy tính được cho là tiến hành giám sát dữ liệu của bất kỳ ai tìm kiếm cụm từ này trên web, đồng thời không để lại dấu vết của chính nó.

Nhiều người cho rằng dữ liệu thu thập bằng thuật toán được sử dụng bởi các công ty khổng lồ, chẳng hạn như Google, để phát triển A.I. (Trí tuệ nhân tạo) với tính năng sàng lọc, nhiều người nghĩ rằng mục đích chính của nó là xóa vi phạm bản quyền khỏi nội dung trên các trang web như Youtube. Nó cũng có thể là một trò chơi Alternate Reality Game.

Bắt nguồn từ 4chan

Bí ẩn bắt đầu từ một bài đăng của một người dùng ẩn danh được đăng vào ngày 26/11/2015, trên trang web 4chan, kể lại về một người phụ nữ mà người này quen biết. Người phụ nữ này là thành viên của một ban nhạc gồm những cô gái vô gia cư.

Trước đây, cô từng làm việc cho một công ty lập trình có ít nhiều tai tiếng. Một lần, cô được giao nhiệm vụ sắp xếp đồ đạc trong kho của công ty cùng với một đồng nghiệp. Tại đây, cô nhận ra nhiều đồ đạc có tên của các phòng ban tương ứng với từng bộ phận, nhưng tới phòng ban của cô thì trên cuộn băng dính chỉ ghi một từ ‘Eratas’.

Đồng nghiệp của cô là một người lập trình dày dạn kinh nghiệm, khuyên cô rằng hãy vứt cuộn băng dính đi và đừng bao giờ đề cập đến nữa. Vì bất kỳ ai trong công ty tìm kiếm từ khóa này sẽ ngay lập tức bị sa thải.

Sự biến mất (?) của một Youtuber

Bí ẩn thực sự được khuấy động khi cư dân mạng khám phá ra một tài khoản youtube có tên Chronos for Life. Tài khoản này đã upload một video có tên "Jurassic Park 3 Tribute" vào năm 2015, kéo dài chỉ 2 phút 37 giây.

Trong đoạn băng có thể nghe thấy một âm thanh lạ vốn không có trong bộ phim Jurassic Park, tương tự như mã morse. Sau khi giải mã thì người ta dịch cụm từ này thành Hollywood Astral Projection Clinic, tuy nhiên có vẻ chẳng có ý nghĩa gì cụ thể.

Ngày 26/1/2016, Chronos for Life tiếp tục tải lên một video có tựa đề "Here goes nothing". Chủ tài khoản nói rằng video up lên chỉ để xem thuật toán erratas có thật hay không. Tài khoản này tin rằng nếu video này bị xóa, đây sẽ là sự chứng minh cho việc erratas tồn tại.

Bí ẩn hơn nữa là nhiều người phát hiện ra trong dòng phụ đề dịch tự động của Youtube, có một "lỗi" khá kỳ lạ. Vào giây thứ 12, phụ đề hiện ra một dòng chữ: "Còn lâu mới hết 200 Corbin KY 40219; tại giây 52 hiện dòng chữ "111111", vào mốc 1 phút 43 giây hiện dòng chữ "10,3% 10.4%". Cuối cùng là vào mốc 2 phút 17 giây là dòng chữ "overthrow the goverment", hầu hết đều chẳng có ý nghĩa gì.

Video cuối cùng của Chronos for Life được đăng vào ngày 28/1/2016, kể từ đó kênh Youtube này "bặt hơi âm tín", cho đến nay vẫn không ai biết số phận chủ tài khoản này ra sao.

KFC Murder Chicks

Sau khi phân tích video "Here goes nothing", cư dân mạng phát hiện ra dòng chữ 200 Corbin KY 40219 nằm trong mô tả địa chỉ của một nhóm nhạc có tên KFC Murder Chicks, được thành lập bởi DJ Rozwell. Nhiều người dùng 4chan tin rằng người phụ nữ được nhắc đến trong bài đăng đầu tiên chính là thành viên nhóm nhạc này.

Mặt khác, nhiều cư dân mạng tò mò còn tìm ra một tài khoản Twitter có tên Tod Ellsworth cũng liên quan đến từ khóa erratas. Một video được đăng lên Youtube của Tod Ellsworth vài ngày 22/11/2015 có một dòng chữ "erratas or rusts" trong dòng mô tả.

Tài khoản Twitter của người này chỉ có 3 bài đăng, một trong số đó là ảnh phác họa một tên tội phạm ở Maui, Hawai. Ngoài ra, KFC Murder Chicks có một ca khúc tên "GetShitStraight", cũng là cụm từ được tài khoản Tod Ellsworth nhắc đến nhiều lần.

Ngày nay, vẫn chưa có gì để khẳng định sự tồn tại của từ khóa bí ẩn này, chỉ có một số giả thuyết được đưa ra để giải thích về nó. Liệu nó có phải là một thuật toán của chính phủ Mỹ, một mã độc từ web ẩn hay còn bí ẩn nào khác nữa? Một điều chắc chắn là, bạn nên cẩn thận với những gì mình đã tìm kiếm trên Internet.