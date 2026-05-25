HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ép bạn uống rượu, người đàn ông bị đánh tử vong

Hoàng Thanh
|

Đang ngủ thì bị bạn nhậu lay dậy ép uống rượu tiếp, người đàn ông bực tức lấy cây gỗ cao su đánh vào đầu nạn nhân.

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với A Tôn (SN 2004, trú xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi đánh tử vong bạn nhậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ sáng sớm ngày 8-5, A Tôn đến nhà người bạn cùng thôn để uống rượu.

Tới trưa cùng ngày, người bạn không uống rượu nữa nên A Tôn tìm đến nhà A.Q (SN 1998, trú cùng thôn) tiếp tục uống rượu. Tại đây, ngoài chủ nhà còn có A.V (SN 1991, trú cùng thôn).

- Ảnh 1.

Đối tượng A Tôn bị bắt sau khi đánh bạn nhậu tử vong

Sau khi uống rượu một lúc, A Tôn nằm ngủ ở hiên nhà của A.Q.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, A.V gọi A Tôn dậy để tiếp tục uống rượu. A Tôn nói không uống được nữa và từ chối thì A.V dùng chân hất vào người để gọi A Tôn dậy.

Lúc này, A Tôn bật dậy cầm một khúc gỗ cao su đánh một phát vào đầu của A.V rồi bỏ trốn. Riêng A.V được người nhà đưa đến trạm y tế xã để khâu vết thương và trở về nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ ngày 9-5, A.V có biểu hiện bất thường nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ A Tôn để phục vụ công tác điều tra.

Tags

Công an tỉnh Quảng Ngãi

tỉnh Quảng Ngãi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại