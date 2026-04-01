Eo biển Hormuz tắc nghẽn: Nền kinh tế 1,8 nghìn tỷ USD đứng trước cơ hội vượt Qatar và Mỹ để trở thành 'cường quốc', dẫn đầu trên bản đồ LNG

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đang vô hình trung tạo ra một lợi thế chiến lược mới cho ngành xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Úc.

Trong các cuộc thảo luận tại Sydney, giới điều hành ngành năng lượng nhận định rằng đây là thời điểm quan trọng để Australia gia tăng thị phần toàn cầu.

Cuộc chiến kéo dài 1 tháng qua đã gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu khí tại Trung Đông. Tình trạng này buộc các quốc gia khu vực châu Á phải nhanh chóng tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế an toàn hơn.

Bà Jane Norman, Giám đốc điều hành Amplitude Energy khẳng định, xung đột hiện tại là một cơ hội lớn cho nước Úc. Đặc biệt là, quốc gia này đang có vị thế là một nhà cung cấp LNG đáng tin cậy cho các đối tác châu Á.

Hiện nay, Úc đang cung cấp tới 40% lượng khí tự nhiên hóa lỏng cho Nhật Bản. Vị thế này càng được củng cố khi Qatar, đối thủ cạnh tranh lớn nhất, bị sụt giảm sản lượng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã làm tắc nghẽn tuyến đường vận chuyển dầu khí huyết mạch của thế giới. Sự thiếu hụt nguồn cung trầm trọng đã đẩy giá năng lượng lên mức kỷ lục, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp Úc.

Minh chứng rõ nhất là giá cổ phiếu của Woodside đã tăng 16% và Santos tăng 10% chỉ sau một tháng kể từ khi chiến sự bùng phát. Ông Danny Woodall từ Chevron Australia cho biết mối quan hệ giữa Úc và các đối tác châu Á là một sự cộng sinh chặt chẽ.

Úc xuất khẩu LNG sang Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời nhận lại các sản phẩm dầu diesel và nhiên liệu thành phẩm từ các quốc gia này.

Úc đang có cơ hội lớn để trở thành ông trùm LNG.

Trước những biến động của tình hình thế giới, các lãnh đạo ngành khí đốt đang tích cực hối thúc chính phủ Úc nới lỏng các quy định về cấp phép và môi trường.

Họ cho rằng các rào cản pháp lý hiện nay đang làm chậm tốc độ phát triển của ngành. Việc đẩy mạnh khai thác trữ lượng khí đốt nội địa sẽ giúp Úc duy trì giá năng lượng ở mức hợp lý và tránh phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Theo số liệu từ các tổ chức kinh tế, Úc xuất khẩu phần lớn sản lượng LNG thông qua các hợp đồng dài hạn gắn với giá dầu. Dù đạt sản lượng tới 79 triệu tấn trong năm tài chính 2025, Úc vẫn đang phải cân nhắc việc nhập khẩu khí đốt cho khu vực bờ biển phía đông do trữ lượng địa phương đang dần cạn kiệt.

Tuy nhiên, lợi nhuận tăng vọt của các tập đoàn năng lượng cũng làm dấy lên những tranh cãi về việc áp thuế lợi nhuận bất ngờ. Chính phủ Úc hiện đang cân nhắc biện pháp này nhưng gặp phải sự phản đối quyết liệt từ giới công nghiệp.

Bà Cecile Wake, Chủ tịch Shell Australia cho rằng: "Việc tăng thuế sẽ làm giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Khi các điều khoản tài chính thay đổi quá nhanh, dòng vốn sẽ có xu hướng rút về những thị trường ổn định hơn".

Điều này có thể dẫn đến hệ quả là đầu tư giảm sút và an ninh năng lượng bị đe dọa.

Các dự báo tài chính từ UBS cho thấy giá dầu và LNG sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến năm 2028. Những hư hại tại các cơ sở năng lượng của Qatar được ước tính làm mất đi 44 tỷ mét khối khí đốt chỉ riêng trong năm 2026.

Quá trình sửa chữa các hạ tầng này có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm. UBS cũng điều chỉnh dự báo giá LNG tại châu Á năm 2026 lên mức 23,60 USD/MMBtu, cao hơn nhiều so với các dự báo trước đó.

Với dòng tiền tự do dồi dào, Woodside và Santos được kỳ vọng sẽ thanh toán nợ nhanh hơn và gia tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu một cách đột biến. Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung kéo dài đang trở thành một thực tế mà thế giới phải đối mặt trong những năm tới.