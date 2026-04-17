Eo biển Hormuz bị phong tỏa, Tây Ban Nha lập kỷ lục mua LNG Nga

Hoàng Đức |

Tây Ban Nha đã mua khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga ở mức kỷ lục, trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa vì xung đột Mỹ-Iran.

Eo biển Hormuz bị phong tỏa, Tây Ban Nha lập kỷ lục mua LNG Nga - Ảnh 1.


Giới truyền thông phương Tây mới đây đã đăng tải một thông tin rất đáng lưu ý là khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cung cấp cho Tây Ban Nha trong tháng 3 năm nay đã tăng mạnh, trong bối cảnh bất ổn ở Trung Đông đang tiếp tục leo thang.

Theo tờ báo Tây Ban Nha “El País”, nước này đã mua một lô hàng (LNG) kỷ lục từ Nga, bất chấp xu hướng chung của châu Âu là hoàn toàn từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu nhiều năm qua đã hoàn toàn từ bỏ khí đốt đường ống cũng như LNG của Nga và lựa chọn các giải pháp thay thế khác, hoặc thậm chí mua lại chính khí đốt của Nga với giá cao hơn từ tay những khách hàng khác của Nga.

Giới phân tích chỉ ra, không chỉ Tây Ban Nha, mà cả toàn bộ EU đều đang gia tăng sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga, bởi Tây Ban Nha chính là quốc gia có 6 nhà máy tái hóa khí cho LNG đang hoạt động, phục vụ hầu hết toàn bộ Liên minh châu Âu.

Điều này được lưu ý là do Tây Ban Nha trước đây cũng đã mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga, nhưng Nga không phải là nhà cung cấp chính.

Tuy nhiên, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt từ Trung Đông cho châu Âu, nên nước này phải tìm nguồn cung cấp khác.

Vì vậy, chỉ tính riêng trong tháng 3, Tây Ban Nha đã mua lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tương đương 9.807GWh từ Nga để bù đắp những thiếu hụt.

Tất nhiên là sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, Tây Ban Nha có thể sẽ hạ thấp lượng mua trực tiếp từ Nga, nhưng dự kiến là sẽ không lập tức giảm mạnh, bởi chưa rõ khi nào chiến tranh ở Trung Đông sẽ kết thúc.

Hơn nữa, liệu lượng LNG trước đây đến từ Qatar có được cung cấp ngay tới châu Âu hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp, do các nhà máy xử lý khí đốt của nước này và một số quốc gia khác như UAE, Saudi Arabia đều đã bị hư hại.

Các chuyên gia lưu ý, mặc dù mùa Đông chỉ mới kết thúc và đợt lạnh tiếp theo vẫn còn xa, nhưng các kho chứa khí đốt cần phải được lấp đầy trước, nên rất có thể việc mua LNG Nga có giảm đi nhưng vẫn cao hơn so với trước khi xung đột Mỹ-Iran nổ ra.

Theo Topwar.ru


