EMALS trên tàu Phúc Kiến tin cậy hơn lớp Ford của Mỹ

Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các thủy thủ, phi công trên tàu sân bay Phúc Kiến tại căn cứ Tam Á hôm 5 tháng 11.

Báo hiệu sự trỗi dậy

Theo cựu Đại tá Hải quân Nga Vasily Dandykin, việc trang bị máy phóng điện từ cho tàu sân bay là dấu hiệu cho thấy sự phát triển công nghệ quân sự nhanh chóng của Trung Quốc.

"Việc Trung Quốc đạt được thành tựu này cho thấy họ đã tiến xa đến mức nào. Nó chứng tỏ họ đang phát triển hải quân với tốc độ chưa từng có, sử dụng những công nghệ hiện đại nhất - bao gồm cả trên tàu sân bay", Dandykin nói với Sputnik.

Ưu điểm là gì?

Khởi động nhanh hơn và mượt mà hơn – Máy bay đạt tốc độ cất cánh nhanh hơn. Giảm nhu cầu về không gian boong tàu – Bố trí boong tàu sân bay chặt chẽ hơn.

Tin tức này xuất hiện khi chính quyền Tổng thống Trump ám chỉ đến việc loại bỏ hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) cho tàu sân bay lớp Gerald R. Ford, cho rằng nó quá phức tạp và tốn kém - mặc dù các quan chức hải quân khẳng định EMALS có thể tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí bảo trì.

Theo Dandykin, sau khi tàu Phúc Kiến được đưa vào sử dụng, người Mỹ có thể sẽ phải suy nghĩ lại.

"Điều này báo hiệu rằng Trung Quốc đang tiến vào hàng ngũ cường quốc hải quân hàng đầu thế giới", vị thuyền trưởng đã nghỉ hưu cho biết.

Những đổi mới công nghệ đang cho phép Trung Quốc sử dụng tàu sân bay hiệu quả hơn nhiều – không chỉ xung quanh đảo Đài Loan, Trung Quốc hay ở Biển Nhật Bản và Biển Hoàng Hải, mà còn trên khắp các đại dương trên thế giới.

"Họ đã tiến vào Địa Trung Hải, tiến hành tập trận với chúng tôi (người Nga) ở Nam Phi và Vịnh Ba Tư, và đến St. Petersburg để tham gia cuộc diễu hành hải quân chính", ông lưu ý.

Chuyên gia kết luận rằng hải quân Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển thành một hạm đội hùng mạnh, có khả năng hoạt động trên mọi vùng biển.

Chiến hạm lớn nhất châu Á

Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh được trang bị máy phóng EMALS, giúp Trung Quốc trở thành nước thứ hai trên thế giới vận hành tàu sân bay trang bị công nghệ này, chỉ sau Mỹ. Với lượng giãn nước 80.000 tấn, đây cũng là chiến hạm lớn nhất ở châu Á hiện nay.

EMALS được thiết kế để nhận năng lượng trực tiếp từ tua-bin, sử dụng dòng điện để tạo ra từ trường mạnh, đẩy móc kéo gắn với máy bay di chuyển trên đường băng. Hệ thống này cho phép triển khai máy bay với tải trọng lớn hơn so với máy phóng hơi nước, giúp phi cơ mang được nhiều vũ khí và nhiên liệu hơn.

EMALS có thể phóng được nhiều loại phương tiện với kích cỡ khác nhau, từ máy bay cảnh báo sớm kích thước lớn cho đến phi cơ không người lái (UAV) cỡ nhỏ. Nó cũng có thiết kế đơn giản hơn về cơ học so với máy phóng hơi nước, giúp giảm thời gian tái khởi động và tăng tần suất cất cánh.

Chiến hạm Phúc Kiến được trang bị chiến đấu cơ tàng hình J-35A, tiêm kích hạm hạng nặng J-15T, máy bay tác chiến điện tử J-15DT và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định đây là "bước nhảy vọt" và cột mốc lịch sử với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

"Trung Quốc đã tiến bộ nhanh một cách đáng kinh ngạc, từ chỗ không có tàu sân bay đến sở hữu chiến hạm sử dụng thiết kế cầu nhảy kiểu cũ và giờ là EMALS", Matthew Funaiole, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, nói.

Mỹ hiện biên chế 11 tàu tàu sân bay, song chỉ có chiếc USS Gerald R. Ford trang bị EMALS, các tàu sân bay khác lớp Nimitz vẫn sử dụng công nghệ máy phóng hơi nước. Hai tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông đều dùng thiết kế cầu nhảy.

Hải quân Mỹ đã biên chế và triển khai tiêm kích tàng hình F-35C từ các tàu sân bay lớp Nimitz, nhưng chưa thực hiện được điều này trên USS Gerald R. Ford.

Điều đó khiến Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công chiến đấu cơ tàng hình từ EMALS trên tàu sân bay, đánh dấu bước tiến vượt trội so với Mỹ. "F-35C có thể không cất cánh được từ EMALS trong vài năm tới", chuyên gia Newdick thừa nhận.