Em Xinh Say Hi bị chê flop, phải dựa hơi Trấn Thành để kéo fame: Chính chủ lên tiếng

Vào ngày 2/6, chương trình Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng tập đầu tiên. Hội tụ 30 nghệ sĩ từ các lĩnh vực, chương trình đang thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Là một trong những MC nổi tiếng nhất hiện nay, sự xuất hiện của Trấn Thành tại Em Xinh Say Hi cũng góp phần không nhỏ tạo ra tiếng cười cho khán giả, cũng như sự kết nối giữa các nội dung, các nghệ sĩ tham gia.

Mới đây, ông xã Hari Won đã khoe trên trang cá nhân nhận được món quà từ Em xinh Vũ Thảo My. "Tôi đề nghị cộng đồng mạng hãy yêu thương em xinh Vũ Thảo My, vì em tâm lý, tinh tế, xởi lởi, kính trên nhường dưới đã tặng cho anh Xìn 1 cái máy mát-xa cầm tay cứu rỗi một đời đi quay của tôi. Tuyên dương Em xinh Vũ Thảo My, các Em xinh khác nên để ý và học hỏi", Trấn Thành viết.

MC Trấn Thành khoe món quà là chiếc máy mát-xa cầm tay được Em xinh Vũ Thảo My gửi tặng

Đáng nói, một cư dân mạng lại bất ngờ để lại bình luận mỉa mai phía dưới bài đăng, cho rằng chương trình Em Xinh Say Hi phải nhờ danh tiếng của Trấn Thành để lôi kéo sự quan tâm từ khán giả: "Chương trình flop quá nên phải nhờ Xìn đăng bài liên tục, giá trị của MC quốc dân".

Trước lời chê bai này, Trấn Thành nhanh chóng phản pháo, tiện flex thành tích của Em Xinh Say Hi hiện tại: "Nó đang top 1 trending đó! Anh mong em xem qua chương trình rồi hẵng bình luận. Anh cảm ơn". Nhiều người cho rằng cách đáp trả của Trấn Thành vừa nhẹ nhàng, vừa thể hiện sự tự tin vào chất lượng chương trình.

MC Trấn Thành phản ứng khi một netizen chê Em Xinh Say Hi flop, phải nhờ tới danh tiếng của anh để tạo sự chú ý



Dù mới lên sóng 3 tập nhưng chương trình Em Xinh Say Hi đã liên tục đạt được những thành tích đáng nể. Chương trình còn được cho là show giải trí Việt hot top đầu trong mùa hè này. Loạt ca khúc từ chương trình thay phiên nhau leo lên Top Trending.

Trong đó, các tập đã phát sóng đều nhận được hàng triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Trong đó, tập 1 Em Xinh Say Hi hiện đang nhận được 9,3 triệu lượt xem sau 2 tuần lên sóng. Chỉ chưa đầy 24 giờ, tập 3 Em Xinh Say Hi đã nhanh chóng lọt vào top 1 YouTube trending, chạm mốc 3 triệu lượt người xem. Số lượng người xem trực tiếp cao nhất là 350.000. So với hai tập trước đó, tập 3 có thời lượng phát sóng dài nhất lên tới hơn 5 giờ.

Sau thời gian chờ đợi, Em Xinh Say Hi mùa 1 đã lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả



Các tập đã phát sóng của chương trình đều nhận được hàng triệu lượt xem trên nền tảng YouTube

Chương trình thực tế âm nhạc Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên quy tụ 30 nữ nghệ sĩ đa tài và cá tính của Vbiz. Đây là phiên bản nữ của Anh Trai Say Hi - show thực tế từng gây sốt năm 2024, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho thị trường giải trí Việt.

Danh sách các "Em Xinh" mùa đầu tiên bao gồm: Bích Phương, Phương Ly, Juky San, Orange, 52Hz, Đào Tử A1J, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Miu Lê, Bảo Anh, Vũ Thảo My, Lamoon, Lyly, Muộii, Lâm Bảo Ngọc, Lyhan, Ánh Sáng AZA, Yeolan, Han Sara, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, Maiquinn, Liu Grace, Ngô Lan Hương, Châu Bùi, Pháo, Danmy, Sabiirose và Quỳnh Anh Shyn.

Em Xinh Say Hi không chỉ là sân chơi âm nhạc mà còn là nơi các nghệ sĩ thể hiện cá tính, bản lĩnh và tinh thần đồng đội. Với sự đầu tư kỹ lưỡng từ nhà sản xuất, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ, góp phần định hình thế hệ nữ nghệ sĩ mới của Vbiz.