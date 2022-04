"Em út" của Phía Trước Là Bầu Trời sau 21 năm: Nhan sắc lên đời, body khét lẹt miễn chê

21 năm từ khi ra mắt, bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời vẫn được nhiều thế hệ học sinh, sinh viên yêu thích. Các diễn viên trong phim ngày ấy cũng theo đó mà nhận về không ít sự chú ý dẫu phần lớn trong số họ hiện tại không còn theo nghiệp diễn xuất. Vũ Diệu Thảo - người thủ vai cô em út tên Thảo của xóm trọ năm đó không phải ngoại lệ.



Thời điểm tham gia Phía Trước Là Bầu Trời , Diệu Thảo mới 13 tuổi và phải vào vai một nữ sinh lớp 12 từ quê ra thành phố ôn thi đại học. Cô gây dấu ấn với hình ảnh mộc mạc, ngây thơ và hiền lành.

Diệu Thảo thủ vai cô em út Thảo mộc mạc, ngây thơ trong Phía Trước Là Bầu Trời

Tạo được tiếng vang từ phim song Diệu Thảo không tiếp tục kiên trì với môn nghệ thuật thứ 7 mà theo đuổi tình yêu với cây đàn tỳ bà. Cô hiện đang làm công việc giảng dạy bộ môn đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và làm MC cho một số kênh truyền hình.



Diệu Thảo hiện tại đã 36 tuổi và không còn theo nghiệp diễn viên

Sinh năm 1986, nghĩa là năm nay đã 36 tuổi nhưng nếu nhìn qua, bạn chắc chắn sẽ không đoán được tuổi thật của "bé Thảo" năm nào. Bởi lẽ khác hẳn với hình tượng mộc mạc trong phim, Diệu Thảo ngoài đời sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo cùng body cực "cháy". Trên trang cá nhân của mình, nữ giảng viên thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe nhan sắc và khoe dáng khiến dân tình không thả like không được. Khi thì cô dịu dàng với tà áo dài, lúc lại lột xác 180 độ sang style "khét lẹt" với bikini .

Đặc biệt, Diệu Thảo vẫn đang tận hưởng cuộc sống "độc thân vui tính". Liên quan đến lý do không lấy chồng, Diệu Thảo từng chia sẻ rằng do công việc bận rộn nên đôi khi cô cảm thấy hơi xao nhãng. Tuy nhiên quan trọng nhất là nữ giảng viên quan niệm rằng cái gì đến thì sẽ đến, không gặp được người phù hợp thì sống cuộc sống độc thân, bình an, nhẹ nhõm cũng tốt.

Nhan sắc trẻ trung xinh đẹp của Diệu Thảo khiến khó ai tin nổi cô đã U40

Cô hiện là giảng viên bộ môn đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Bên cạnh đó, cô cũng đảm nhiệm vai trò MC cho một số kênh truyền hình

Body cực "cháy" của cô cũng khiến netizen phải trầm trồ lên xuống

Ảnh: FBNV

https://kenh14.vn/em-ut-cua-phia-truoc-la-bau-troi-sau-21-nam-nhan-sac-len-doi-body-khet-let-mien-che-20220412203726953.chn