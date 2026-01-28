Em trai Hoài Linh rao bán gấp biệt thự 17 tỷ đồng ở Mỹ

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai ruột của danh hài Hoài Linh bất ngờ thông báo bán gấp căn biệt thự tại Mỹ . Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, bởi đây là một trong những bất động sản có giá trị lớn mà nam ca sĩ sở hữu tại xứ cờ hoa.

Theo chia sẻ của Dương Triệu Vũ, anh bán nhà vì muốn chuyển chỗ ở , nhà hiện đang trống hoàn toàn và sẵn sàng hoàn tất thủ tục mua bán nhanh . Đây được xem là động thái hiếm hoi khi nam ca sĩ công khai chi tiết một bất động sản riêng tư của mình.

Cơ ngơi tại Mỹ được Dương Triệu Vũ rao bán

Cụ thể, căn biệt thự tọa lạc trong một khu dân cư khép kín với an ninh 24/7 tại East Orlando, Florida (Mỹ) . Ngôi nhà có 5 phòng ngủ và 4 phòng tắm khép kín , phù hợp cho gia đình đông người hoặc nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Về diện tích, căn biệt thự rộng khoảng 288m2 , thiết kế thoáng đãng với trần cao , nhiều cửa sổ lớn giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Khu bếp được Dương Triệu Vũ mô tả là căn bếp trong mơ của người yêu nấu nướng, sử dụng đá granite cao cấp , hệ tủ cao khoảng 1,07m , kèm khu vực ngồi ăn sáng ấm cúng cho cả gia đình.

Điểm đáng chú ý khác là phòng ngủ master nằm ở tầng trệt , diện tích lớn, thuận tiện cho người lớn tuổi. Ngoài ra, căn nhà còn có thêm một phòng ngủ khác với phòng tắm riêng, phù hợp cho ông bà hoặc khách ở dài ngày. Tầng trên là phòng sinh hoạt đa năng kèm phòng tắm riêng, có thể linh hoạt làm phòng làm việc, phòng giải trí, phòng xem phim hoặc phòng ngủ bổ sung.

Em trai Hoài Linh sở hữu bất động sản đáng nể

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với khu vực ngoài trời thông qua cửa kính trượt lớn. Theo chia sẻ, gia chủ hoàn toàn có thể tận dụng làm khu BBQ , lan can che lưới .

Về vị trí, căn nhà nằm gần các trục giao thông lớn, thuận tiện di chuyển đến trung tâm Orlando, sân bay quốc tế MCO, các trường đại học, bệnh viện, khu mua sắm cũng như các địa điểm nổi tiếng như Disney, Universal, Lake Nona trong khoảng 15-30 phút .

Mức giá Dương Triệu Vũ đưa ra là 675.000 USD , khoảng 17,6 tỷ đồng Việt Nam , thấp hơn giá rao bán trước đó từ 700.000-705.000 USD (khoảng 18,2-18,4 tỷ đồng). Nam ca sĩ cho biết đây là mức giá tốt, mở ra cơ hội thương lượng hấp dẫn cho những người mua nghiêm túc.

Việc Dương Triệu Vũ rao bán gấp căn biệt thự triệu đô tại Mỹ không chỉ cho thấy sự thay đổi trong kế hoạch sinh sống của nam ca sĩ, mà còn khiến công chúng thêm tò mò về những bước đi tiếp theo của em trai Hoài Linh trong thời gian tới.