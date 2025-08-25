Em trai Hòa Minzy hứng bão chỉ trích vì lên mạng "kể khổ", phải âm thầm làm gấp 1 việc

Ca sĩ Hòa Minzy đang là một trong những cái tên được khán giả yêu mến hàng đầu trong showbiz Việt hiện nay. Cô sinh ra trong gia đình có 5 chị em: 4 gái, một trai. Giọng ca sinh năm 1995 là con thứ 4, Nguyễn Văn Hùng là em út, kém cô 5 tuổi.

Vừa qua, Văn Hùng bất ngờ được nhắc tên trên mạng xã hội khi tạo ra kênh TikTok đăng tải clip về việc phải cố gắng thoát cái bóng thành công quá lớn của chị gái Hòa Minzy. Trong clip, em trai Hòa Minzy cho biết mọi khoản chi phí từ tiền học đại học, ăn ở, tiền đi chơi với bạn gái đều được nữ ca sĩ chi trả.

Văn Hùng chia sẻ: "Mình là em trai của một ca sĩ nổi tiếng, đó là may mắn hay áp lực. Hào quang của chị gái càng lớn, cái bóng của mình càng dài. Mình nhận ra mình phải bước chân ra ngoài xã hội. Gia đình có tiền đề phát triển dựa trên sự thành công của chị gái, tất cả điều kiện dường như là hoàn hảo. Nhưng cuộc sống màu hồng đó cũng chính là áp lực lớn nhất đối với mình.

Ai cũng nghĩ có chị gái làm bệ phóng thì mình làm gì cũng sẽ thành công. Nhưng sự thật là những nấc thang đầu tiên khi mình bước ra ngoài xã hội mình thất bại. Mình không có 1 mục tiêu để theo đuổi, không có 1 công việc yêu thích để làm. Một vòng luẩn quẩn cứ liên tục xảy ra khiến mình chán nản".

Văn Hùng đăng tải những video trên kênh TikTok nói về việc phải cố gắng vượt qua cái bóng thành công của chị gái Hòa Minzy

Phát ngôn này của Văn Hùng đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng anh đã có bệ phóng tốt là sự hậu thuẫn của Hòa Minzy nhưng lại không biết tận dụng và phát triển. Bên cạnh đó, cách diễn đạt của em trai nữ ca sĩ còn khiến cư dân mạng cho rằng như đang đổ lỗi, "kể khổ".

Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, em trai Hòa Minzy đã phải gấp rút khóa bình luận của một clip có hơn 300.000 lượt theo dõi. Động thái này của Văn Hùng được cho là để nhằm giảm bớt sự công kích và tránh tình trạng câu chuyện bị đẩy đi quá xa.

Clip của Văn Hùng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi rầm rộ trên mạng xã hội

Anh đã nhanh chóng khóa bình luận một clip, hành động này được cho là để tránh ồn ào xảy ra

Dưới phần bình luận, em trai Hòa Minzy cũng lên tiếng khi bị cho rằng làm nội dung chưa phù hợp

Văn Hùng – em trai út của Hòa Minzy sinh năm 2000 và hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Trong số các thành viên trong gia đình, anh là người thường xuyên xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ. Hòa Minzy từng chia sẻ rằng Văn Hùng cũng là người em thân thiết nhất, để cô có thể thoải mái tâm sự nhiều chuyện trong cuộc sống.

Từ khi em trai bước vào giai đoạn tốt nghiệp phổ thông, chọn trường đại học cho đến lúc lo lắng vì học phí cao hay bỡ ngỡ trước môi trường mới, Hòa Minzy luôn theo sát, động viên và chia sẻ cùng em. Suốt những năm Văn Hùng học đại học, chính cô là người chu cấp toàn bộ học phí lẫn sinh hoạt phí, trở thành chỗ dựa vững chắc để em trai yên tâm học tập.

