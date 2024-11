Em trai An Tây hứng chịu đả kích sau vụ chị gái bị bắt

Video sân khấu tổng duyệt show thời trang ở Hà Nội, người mẫu Rufino Aybar (thường được biết đến với biệt danh Tây Ba Lô) nhận nhiều ý kiến chỉ trích của cư dân mạng nhắm vào anh vì sự vụ của chị gái.

Hôm 14/11, chị gái Rufino Aybar là người mẫu Andrea Aybar (An Tây), bị cơ quan công an TPHCM khởi tố, bắt giữ vì liên quan đến đường dây ma túy.

Rufino Aybar tại sự kiện thời trang sau khi chị gái bị bắt.

Ngay khi An Tây bị bắt , tài khoản mạng xã hội của các thành viên trong gia đình cô chịu nhiều đả kích. Rufino Aybar đã phải khóa bình luận trang cá nhân, trong khi đó nhiều người vẫn để lại ý kiến tiêu cực ở kênh TikTok của bố ruột cô.

Trước những bình luận chỉ trích, không ít khán giả cho rằng nhiều người quá độc miệng, chì chiết những người không liên quan. “Ai làm người ấy chịu, đừng nói lời độc hại với em trai và bố của An mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. An Tây sai thì tự chịu, bài học đắt giá của cuộc đời”, “Cộng đồng mạng thật đáng sợ, chỉ trích cả bố mẹ và em trai út của An Tây”…

Rufino Aybar sinh năm 1998, cao 1,95 m, là người Tây Ban Nha nhưng nói tiếng Việt sõi như tiếng mẹ đẻ. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những video hài hước, hút triệu lượt xem. Nhiều năm qua, Rufino gắn bó với công việc người mẫu, KOLs trên các nền tảng số, nhận được sự yêu thích của khán giả. Sự đón nhận của dư luận dành cho những vlog gia đình hài hước Rufino Aybar giúp An Tây vớt vát lại được danh tiếng sau nhiều năm ngụp lặn vì ồn ào đời tư.

Kênh cá nhân của Rufino Aybar có hơn 3,3 triệu người theo dõi và hơn 100 triệu lượt thích. Bên cạnh những video hài hước, Rufino còn có thành tích học tập ấn tượng. Anh tốt nghiệp thủ khoa Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao, đại sứ truyền thông chương trình vận động hiến máu…

Rufino Aybar (trái) và An Tây.

Từng kể về quyết định đến Việt Nam sinh sống, Rufino Aybar nói bố anh cảm thấy áp lực với môi trường sống ở Tây Ban Nha nên muốn đưa hai con đến đất nước mới, và Việt Nam là điểm đến. Khi đó anh 4 tuổi rưỡi, Andrea 7 tuổi. Thời gian ba bố con thử nghiệm là một tháng, sau đó đã quyết định ở lại vì yêu thích mảnh đất này.

Người mẫu 9X khẳng định nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc sống của anh chính là bố.

“Bố là người có nghị lực và ý chí phi thường. Khi mình một tuổi, bố mẹ tôi chia tay và bố đã bỏ lại tất cả ở Tây Ban Nha, sang Việt Nam lập nghiệp, trải qua rất nhiều biến cố, hy sinh và nỗ lực mọi thứ chỉ vì 2 đứa con. Bố cũng là người chỉ dạy mình rất nhiều điều, cũng như truyền cảm hứng về lối sống kỷ luật, đặt ra mục tiêu cao cả để không ngừng phát triển bản thân và đạt được nó", Rufino Aybar nhớ lại.