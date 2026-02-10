Em ruột danh hài Hoài Linh thông báo khẩn

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ – em ruột danh hài Hoài Linh – đã đăng tải thông báo khẩn trên trang cá nhân, xác nhận không tham gia biểu diễn trong hai chương trình dự kiến diễn ra tại Sacramento (bang California, ngày 26/3) và Tampa (bang Florida, ngày 5/4).



Trong thông báo, Dương Triệu Vũ viết rõ: "Xin cáo lỗi quý khán giả tại Sacramento (26/3) và Tampa (5/4). Dương Triệu Vũ sẽ không tham gia biểu diễn trong hai chương trình này vì cảm thấy không phù hợp. Mong quý khán giả thông cảm!".

Không chỉ dừng lại ở việc hủy diễn, nam ca sĩ còn cho biết ekip của anh đã nhiều lần liên hệ ban tổ chức để yêu cầu tháo gỡ toàn bộ hình ảnh, thông tin quảng bá liên quan đến mình, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Dương Triệu Vũ.

Cụ thể, Dương Triệu Vũ nhấn mạnh trong status: "Về phía ban tổ chức, ekip Dương Triệu Vũ đã nhiều lần yêu cầu tháo gỡ mọi hình ảnh và thông tin liên quan Dương Triệu Vũ ra khỏi chương trình. Nhưng cho tới nay, đã 3 ngày trôi qua, phía bầu show vẫn không thực hiện".

Theo nam ca sĩ, việc hình ảnh của anh tiếp tục xuất hiện trong các ấn phẩm quảng bá có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân, đồng thời dễ tạo hiểu lầm cho khán giả về việc quảng bá sai sự thật.

"Một lần nữa, Dương Triệu Vũ yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng tháo gỡ mọi hình ảnh của Vũ ra khỏi chương trình để tránh những hệ lụy không đáng có!" – anh viết thêm.

Hiện tại, phía ban tổ chức các chương trình tại Mỹ chưa có phản hồi chính thức trước thông báo từ Dương Triệu Vũ. Sự việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Mỹ.