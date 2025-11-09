HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON

Hải Đăng |

Em gái tiền đạo Văn Toàn thích thú khoe ảnh đi xem concert G-DRAGON.

Nguyễn Nụ, em gái của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, từ lâu đã được nhiều người chú ý không chỉ bởi mối quan hệ với cầu thủ nổi tiếng mà còn bởi nhan sắc nổi bật, đúng chuẩn hot girl Gen Z. Tối ngày 7/11, cô nàng còn khiến dân tình khen không ngớt khi xuất hiện ở concert G-DRAGON tại Hà Nội. Nguyễn Nụ mặc đồ cực cá tính, khoe visual trắng sáng check in tại địa điểm tổ chức. 

Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON- Ảnh 1.

Em gái Văn Toàn khoe vòng eo tại concert

Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON- Ảnh 2.

Cô nàng sở hữu nhan sắc ưa nhìn

Sinh năm 1997 tại Hải Dương, Nụ sở hữu gương mặt thanh thoát, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, dễ dàng chiếm cảm tình của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vóc dáng mảnh mai, cân đối cùng gu thời trang tinh tế khiến Nụ luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện.

Với danh xưng "em gái cầu thủ", Nguyễn Nụ nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm và thu hút hơn 62.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Hiện tại, cô vẫn ở cùng bố mẹ và hoạt động chủ yếu tại quê nhà Hải Dương. 

Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON- Ảnh 3.

Văn Toàn rất thân thiết với em gái

Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON- Ảnh 4.

Ảnh đời thường của em gái Văn Toàn

Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON- Ảnh 5.

Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON- Ảnh 6.

Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON- Ảnh 7.

Em gái Văn Toàn khoe visual trắng phát sáng khi đi đu concert G-DRAGON- Ảnh 8.

 

Em gái Văn Toàn

